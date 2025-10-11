Cientos de peregrinos acompañan hoy a la Virgen de Candelaria (Tenerife) en su regreso a Santa Cruz siete años después

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de peregrinos acompañan este sábado a la Virgen de Candelaria a Santa Cruz, que regresa este 11 de octubre a la capital tinerfeña siete años después de su última visita. Así, la imagen, que ha salido poco después de las 7.00 horas de de la Basílica en la Villa Mariana, continúa su trayecto junto al obispo Eloy Santiago; el presidente Fernando Clavijo, y la presidenta insular, Rosa Dávila.

Tras su peregrinación extraordinaria y conjunta a la capital y a La Laguna en 2018 con motivo del inicio de los actos del bicentenario de la Diócesis Nivariense, se retomaría así el decreto del obispo Felipe Fernández en 2001 por el cual 'la Morenita' se traslada cada siete años, de forma alternativa, a Santa Cruz y a La Laguna, este 2025 coinciciendo con el Jubileo de la Iglesia universal.

En palabras del obispo, Eloy Santiago, acoger a la Virgen de Candelaria en esta visita supone, por tanto, "una invitación a recuperar la esperanza en la vida, a no dejarnos llevar por la desesperanza o el desánimo" a pesar de "la difícil situación que vive nuestro mundo y nuestro pueblo tinerfeño".

Tras la eucaristía y en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente regional, Fernando Clavijo, ha invitado a vivir esta jornada religiosa desde la reflexión y agradecimiento, para que el camino sirva para "corregir y hacer las cosas mejor, disfrutando de este momento especial".

Ha agradecido a los voluntarios que han hecho posible el trayecto de la patrona a la ciudad capitalina, mostrando a la vez su fe y agradecimiento hacia la Virgen, que "siempre nos echa una mano en momentos de dificultad". "Hay que dar lo mejor de nosotros mismos cada día, intentando hacerlo un poco mejor, para una Tenerife, Canarias y mundo mejor", ha señalado ante los periodistas.

RECORRIDO DE LA VIRGEN

El comienzo de esta celebración tiene lugar este sábado 11 de octubre desde las 6.00 horas de la mañana, cuando tuvo lugar la misa de peregrinos en la Basílica de Candelaria. A su término, emprendió su camino hacia Santa Cruz de Tenerife.

Una vez culminado el casco de la Villa mariana, Puntalarga y Las Caletillas, la marcha prosigue por la carretera general del Sur, con su primera parada en Barranco Hondo, donde la imagen se despedirá del municipio de Candelaria hasta dentro de dos semanas. La comitiva continuará por El Rosario, aunque la recepción oficial no llegará hasta las 10:50 horas, ya en Radazul Alto.

Uno de los momentos más significativos de la jornada llegará a las 11:40 horas en El Humilladero, ya que supondrá la entrada de la Virgen de Candelaria en el municipio de acogida, Santa Cruz de Tenerife, siete años después.

Sin embargo, antes de seguir hacia el centro de la capital, la Virgen hará una breve incursión en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, a la altura del barrio de Taco, a las 13:30 horas, donde será recibida por ese arciprestazgo.

ENCUENTRO CON ENFERMOS Y PERSONAL SANITARIO

Como ocurre en cada visita a Santa Cruz, la imagen se detendrá durante una hora en el Hospital universitario que lleva su nombre. Allí está previsto un encuentro con los enfermos y con el personal sanitario, sobre las 14:30 horas.

Y desde allí, la Virgen descenderá por la carretera general de El Rosario hacia García Escámez. En ese barrio tendrá lugar la acogida del Arciprestazgo de Ofra, concretamente a las 16:30 horas. Más tarde, a las 17:15 horas, cuando la comitiva alcance Los Gladiolos, se realizará un acto con migrantes.

LLEGADA A LA CONCEPCIÓN

Desde Los Gladiolos comenzará la procesión de entrada de la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Así, pasará por el Parque La Granja, la Rambla de Santa Cruz, bajará por Ramón y Cajal, seguirá hacia la Plaza Weyler, Méndez Núñez y descenderá por El Pilar y Villaba Hervás hasta la Plaza de España.

Llegará entonces el momento de la bienvenida oficial a la capital. A las 20:45 horas comenzará la celebración de la Palabra y el saludo de las autoridades. El acto litúrgico estará presidido por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y la salutación correrá por parte del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Una vez termine la recepción, la procesión continuará hasta la Parroquia Matriz de la Concepción, morada de la Virgen de Candelaria hasta el 24 de octubre, cuando retorne a Candelaria. Se estima que la llegada al templo sea a las 22:00 horas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Con motivo de esta jornada, el Cabildo de Tenerife, en coordinación con el Obispado de La Laguna, el Gobierno de Canarias, la Subdelegación del Gobierno y los ayuntamientos de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz, han puesto en marcha el Plan de Autoprotección y Seguridad con motivo del traslado de la Imagen de la Virgen de Candelaria. En este sentido, se han habilitado todos los recursos y unos 1.300 efectivos para aguardar la seguridad del evento.

Por su parte, el operativo contempla un dispositivo sanitario, coordinado por Cruz Roja, con ambulancias, puestos sanitarios avanzados y personal médico en puntos estratégicos del camino, a lo que se suman efectivos para el control del tráfico, labor que conllevará cortes y desvíos en vías como la TF-28 y suspensión temporal del tranvía en tramos coincidentes con la procesión.

En materia de seguridad ciudadana, se cuenta con presencia policial uniformada y de paisano, además de medidas antiterroristas conforme al nivel 4 de alerta. A esta cuestión se añade la prevención de aglomeraciones en el trayecto, mediante control de accesos, aforos y vallados en zonas críticas.

Desde el Cabildo de Tenerife se recomienda a los peregrinos hidratarse durante el trayecto, usar ropa cómoda y elementos reflectantes, prestando atención especial a personas mayores, menores y personas con discapacidad.

REFUERZO DE TRANSPORTE

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, ofrecerá guaguas de apoyo para aquellas personas que participen en la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife.

Así, el sábado 11 de octubre se incorpora una guagua detrás de la comitiva, con dos plazas adaptadas para personas con movilidad reducida (PMR), en la TF-28, desde las 6:00 horas y hasta la llegada al Hospital de La Candelaria, a las 14:30.

Durante la madrugada del jueves 25 al viernes 26 de octubre, se contará con otra guagua de apoyo, que se unirá a la comitiva en el Cruce del Tablero a las 22:00 horas y acompañará a los peregrinos hasta que se abandone la TF-28.

Por otro lado, la compañía reforzará las líneas 905 (Muelle Norte - Ofra) y 934 (Intercambiador - Taco - Santa María del Mar - Añaza - Intercambiador) desde las 07:30 a las 21:00, según la demanda.

Asimismo, diversas líneas tendrán desvíos debido al paso y tiempo de la comitiva que acompaña a la Virgen. De este modo, en el servicio urbano de Santa Cruz de Tenerife, habrá modificaciones en las rutas 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 911, 912, 933-944, 934, 936, 937 y 939, mientras que las líneas 914, 920 y 921 quedarán suspendida entre las 18:00 y las 19:30 horas aproximadamente.

Por su parte, las líneas interurbanas que verán alterado sus recorridos son la 014, 026, 055, 056, 120, 121, 112, 122, 138, 139, 219, 228, 232 y 233, mientras que la 238 quedará suspendida desde las 11:30 horas y hasta la finalización del recorrido de la comitiva.