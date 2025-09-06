El Círculo de Bellas Artes de Tenerife se convierte este 7 de septiembre en una institución centenaria

Archivo - Círculo de Bellas Artes de Tenerife - CEDIDO POR CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife (CBATenerife) cumplirá este domingo 100 años de existencia, ya que el nacimiento de esta institución privada que busca la promoción y potenciación del arte, la cultura y el pensamiento crítico se produjo el 7 de septiembre del año 1925.

Así lo ha informado la entidad, que añade que la efeméride se celebrará oficialmente a las 11.30 horas del 11 de septiembre con un acto convocado por el presidente, Pepe Valladares, con los socios, las autoridades de Santa Cruz de Tenerife, la isla y Canarias, y el resto de invitados.

El CBATenerife es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro, fundada, como se ha indicado, el 7 de septiembre de 1925. Desde su inauguración, viene desarrollando una importante labor en el ámbito de la creación artística y la difusión cultural.

Su primer presidente fue Francisco Bonnín, que recogió la herencia del Salón Frégoli y adoptó el cambio de nombre, como lo recoge el periódico La Prensa en su edición del 8 de septiembre de 1925.

Actualmente, la junta directiva de la institución está presidida, tras las elecciones celebradas en la primavera de 2024, por Pepe Valladares.

Además, el Círculo de Bellas Artes es uno de los centros culturales de carácter privado más antiguos de toda España y se caracteriza por su actitud abierta hacia las más destacadas e innovadoras corrientes artísticas y demás campos creativos.

Con sede social en una de las calles más emblemáticas de Santa Cruz de Tenerife, la del Castillo, número 43, una vía peatonal en pleno centro urbano, se configura como un centro multidisciplinar capaz de llevar a cabo distintas actividades: desde las artes plásticas hasta la literatura, pasando por la ciencia, la filosofía, la música, el teatro, el cine y las artes escénicas.

Su historia y sus múltiples aportaciones culturales lo han hecho merecedor de la Medalla de Oro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y, hoy en día, se desarrollan los trámites para su declaración como Entidad de Interés Público.

En este momento, después de un largo periodo de inactividad debido principalmente a unas necesarias obras de adecuación de su edificio y al cumplimiento de diferentes normativas relativas a la seguridad de las personas, el Círculo de Bellas Artes se prepara para emprender desde ya una nueva etapa, la englobada en el concepto Nuevo Círculo y que coincide con la celebración del centenario de su nacimiento este 2025.