Clavijo se abre a negociar con los médicos pero dice que garantizar la atención sanitaria es una "línea roja"

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado este miércoles que se sentará a negociar con los sindicatos médicos para zanjar la huelga si bien ha avisado de que garantizar la calidad de la atención sanitaria será una "línea roja".

En respuesta a preguntas de Vox y PSOE en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha ironizado con la "confianza" que le otorga la oposición para resolver problemas pero ha remarcado que ya se han ofrecido 150 millones más en mejoras retributivas y que algunas demandas organizativas van en "detrimento" de los ciudadanos.

Clavijo se ha mostrado "orgulloso" de los trabajadores públicos y de los médicos pero ha dejado claro solo se puede ofrecer lo que se pueda "asumir" por lo que "bajo ningún concepto" aceptará un acuerdo que "perjudique" a la población.

En esa línea ha comentado que las dos partes tendrán que "ceder" pero al mismo tiempo ha señalado que los médicos tienen que "entender" que el presupuesto canario tiene "limitaciones", entre otras cosas por la falta de PGE.

"Negociaremos y alcanzaremos un acuerdo compaginando la asistencia a los canarios y las reivindicaciones de los trabajadores", ha destacado.

Ha vuelto a ironizar con el "camarada Galván" ante la defensa sindical que ha hecho el portavoz de Vox y reclamado un "poquitito de coherencia" a los socialistas al criticar la huelga cuando llevan más de un año y medio para resolver el Estatuto Marco.

Ha negado que en su Gobierno haya "indolencia o arrogancia" y se pregunta si es un "drama" pagar las medicinas de los canarios, reconocer una subida salarial del 5% o estabilizar a más de 9.000 trabajadores, al tiempo que ha reclamado al Gobierno central que abone los 72 millones anuales que cuesta la atención sanitaria de los migrantes cuando parece que sí hay dinero para poner en marcha televisiones de aquella manera" en plena campaña electoral --en referencia a La Séptima--.

Galván (Vox) ha dicho que es "urgente" que Clavijo "se siente" con los médicos pero se ha preguntado si el "modo canario" de negociar es ofrecer "nada" si los trabajadores no asumen la oferta de la Consejería de Sanidad.

LA SANIDAD "ESTÁ COLAPSADA"

Ha apuntado que este es un "tema prioritario" de la agenda porque la sanidad "está colapsada" y le ha instado a sentarse con "todos" los trabajadores sanitarios y que "no se levante" hasta llegar a un acuerdo.

"Se gestiona hablando con el personal, no desde los despachos", ha afirmado.

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha cargado contra la "indolencia, desidia y falta de respeto" a los médicos y la sanidad canaria y ha cuestionado al presidente "por qué está al margen" de las negociaciones cuando "cientos de consultas, pruebas y operaciones se retrasan".

Le ha afeado a Clavijo "por qué" intermedió con las patronales turísticas para resolver el convenio de hostelería cuando la huelga médica es el "principal problema" de los servicios públicos y ha exigido "respeto" para los médicos y no la "soberbia" ni las "descalificaciones" con las que se despacha el director del SCS, Adasat Goya.

Franquis no entiende que el Gobierno diga que las demandas de los médicos son "inasumibles" cuando "cada año suben" los conciertos sanitarios y el gasto farmacéutico o se van a abonar casi 500 millones en indemnizaciones a empresarios turísticos.