Clavijo admite que se le queda "cara de bobo" si la quita de deuda no es igual para todos los españoles

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este lunes que se le queda "cara de bobo" si la quita de deuda a las comunidades autónomas no es "igual para todos los españoles", tal y como la ha planteado el Gobierno central.

En declaraciones a los periodistas con motivo de los actos conmemorativos de la Virgen del Pino ha dicho que "lo que no puede ser es que un catalán o un andaluz tengan casi 1.000 euros más de condonación de deuda que un canario".

En esa línea ha indicado que Canarias "ha hecho la tarea" y gestionado "de manera eficiente" durante la crisis financiera al no adquirir "compromisos superiores" a su capacidad, lo que se tradujo en "dificultades" para la población.

Clavijo ha criticado que "al que hace la tarea resulta que lo castiga" y tiene que asumir "parte de la deuda de otros territorios" cuando al archipiélago le gustaría tener más médicos o más profesores "pero a veces no son sostenibles".

Por ello espera que durante la tramitación en el Congreso el PSOE "atienda razones" y que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "en vez de proteger que los catalanes o los andaluces tengan más dinero que los canarios, pues un poco ayude a que se corrija y que esa condonación de la deuda sea igual para todos los españoles.

Según el presidente, "la deuda no desaparece, no se esfuma, la deuda lo que ocurre es que se distribuye entre todos los españoles y para nosotros, el endeudamiento de otros territorios no nos parece justo".