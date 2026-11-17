1134743.1.260.149.20261117131830 El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los periodistas antes de participar en un Foro de Europa Press - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afeado este martes al Gobierno central su "falta de previsión" para atender el repunte de la crisis migratoria en las islas, especialmente en El Hierro, donde "no se ha avanzando nada".

En una rueda de prensa tras la finalización de la segunda comisión interministerial sí ha reconocido "avances" en la derivación de migrantes a otras islas y la Península, lo que "alivia" la presión en El Hierro, pero entiende que son "insuficientes".

Clavijo ha dicho que "lo más sangrante" es la atención sanitaria dado que ni hay refuerzos adicionales ni se ha levantado un hospital de campaña en el CATE de San Andrés, tal y como ha solicitado su Gobierno.

"Lo que me han trasladado es si podemos seguir haciendo un mayor esfuerzo y derivar personas de otras islas", ha indicado, reprochando al Gobierno central que no se ha recibido "ni un euro" de los 15,3 millones del plan de contingencia para El Hierro --aunque el Gobierno ha dicho que aprobará un real decreto urgente con cinco millones de euros--

Ha dicho que la semana pasada, por ejemplo, la situación sanitaria en la isla fue "insostenible" ya que se suspendieron consultas y se detrajo a médicos y enfermeros de los centros de salud para atender a la población migrante.

En esa línea ha comentado que no ve "ningún impedimento legal" para que se contrate a Cruz Roja la atención sanitaria en el CATE, tal y como ha ocurrido en el 'Canarias 50', por ejemplo, y tener más medios a pie de muelle, en La Restinga, donde solo se ha colocado un enfermero más.

"La respuesta ha sido que Canarias siga forzándose. Si lo tenemos que hacer, lo haremos, porque obviamente no vamos a permitir que la población de El Hierro se vea perjudicada o más perjudicada aún de lo que está ocurriendo, pero también nos gustaría que la explicación del Gobierno de España fuese un poquito más razonada", ha explicado.

Ha recordado que los servicios de Inteligencia tienen constancia desde julio de que la ruta atlántica se iba a intensificar en otoño por la conflictividad política y social del África Occidental y no se ha creado una "estructura estable y dimensionada" de trabajo.

"No tiene sentido que tres años y medio después y después de 2023 y 2024 y lo que se vivió en la isla de El Hierro sigamos con unas instalaciones provisionales en el muelle de La Restinga ocupando y desde luego trastocando la vida normal y natural de los ciudadanos de La Restinga y sus actividades porque no ha habido capacidad de resolución y de previsión", ha agregado.

"TRISTEZA, IMPOTENCIA Y FRUSTRACIÓN"

Clavijo ve los hechos con "tristeza, impotencia y frustración" y aunque ha valorado el refuerzo de Salvamento Marítimo --tres de las cinco embarcaciones de España están en Canarias-- ha pedido más personal para que haya "relevos" en las tripulaciones ya que hay mucha "fatiga".

Ha destacado también los aumentos de medios en Policía Nacional y Guardia Civil y resaltado especialmente la interlocución con el Ministerio de Infancia y Juventud para realizar la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas. "Está funcionando francamente bien", ha señalado.

Ha comentado que por ahora tampoco hay "ninguna certeza" de que se arbitre una línea de ayudas económicas para las empresas afectadas en La Restinga por la caída de actividad, sobre todo en La Restinga, tanto entre pescadores como empresas de buceo y restaurantes.

Sobre el despliegue del Frontex en aguas de Senegal y Gambia, ha dicho que el Gobierno le ha pedido "celeridad" a la UE pero ahora mismo se está en fase de revisión de reglamentos, si bien ha defendido que el actual permite operaciones conjuntas en esos países.

"Todos tenemos claro que lo ideal es que sea en los países de origen donde se actúe para que no tengan que salir, que se actúe desde el punto de vista del Frontex, pero también con cooperación, con desarrollo y con diplomacia", ha comentado, precisando que por ahora la supuesta ofensiva diplomática del Gobierno español "no da resultados".

"Yo tengo palabras, no tengo papeles, yo no tengo ningún documento, solo tengo declaraciones, que me las puedo creer más o me las puedo creer menos, que pueden tener algún sentido y otras no, pero lo que sí tengo es sentido común y unos servicios jurídicos de la comunidad autónoma, y el Frontex se ha desplegado en el pasado y con el actual reglamento, no el modificado, que se modificará y esperemos que sea para mejor, se pueden desplegar misiones", ha destacado.

Además ha dicho que los 180 millones de euros que la UE destina a cooperación en Senegal son un "argumento" para colaborar con el país sin "suplantar" su autonomía del país pero sí colaborando en la "lucha contra las mafias".

CON GAMBIA NO HAY NEGOCIACIONES

Ha avanzado que en principio va a haber una reunión entre el comisario de Interior de la UE, Magnus Brunner, y el ministro del Interior de Senegal, pero con Gambia, desde donde también salen cayucos, "no hay nada".

Sobre la activación de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, ha dicho que el Gobierno la descarta porque apenas hace "una o dos entrevistas al día" y los medios españoles unas 100, mientras que los fondos de solidaridad ya se utilizan para obras en los centros y el mecanismo de protección civil no se ve necesario.

"A día de hoy seguimos sin saber si esto va a continuar o no en el tiempo, esperemos que no, pero no tenemos ninguna respuesta", ha señalado.

Clavijo ha apuntado que "al final todo el mundo reconoce que esto está ocurriendo, pero los recursos y los medios para prevenirlo, para actuar con seguridad y para evidentemente tener una política migratoria de la Unión Europea y del Gobierno de España que evite la salida de los países de emisión, no está y brilla por su ausencia".

Ha incidido en que están "muy preocupados" con la situación en El Hierro y no descarta que el SCS asuma, con fondos propios, la creación del hospital de campaña en San Andrés para evitar la sobrecarga del hospital insular.

"No es justo lo que se le está haciendo a la isla de El Hierro ni a Canarias", ha indicado, al tiempo que no sabe "por qué" no se contrata ese servicio a través del Samur, la UME o la propia Cruz Roja.

El presidente canario ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para instar al Gobierno a que se quite la "cláusula de finalización" del decreto de reforma de la ley de extranjería --31 de diciembre de 2027-- porque significa "tirar abajo" el sistema nacional de atención a menores extranjeros no acompañados y "volver a la casilla de salida".

Según Clavijo, "se está cumpliendo porque cuando alguien se niega, la Fiscalía interviene y ningún funcionario va a poner en peligro su seguridad jurídica, sería una pena que cayese".

En ese sentido ha destacado que no sería "entendible" que el Gobierno no lo hiciese y volviese la "situación de desamparo y de desprotección de los menores" que obligó a intervenir incluso al Tribunal Supremo.