Clavijo apela a conformar un "frente común" ante el Gobierno y la UE para mejorar la atención a los migrantes

El presidente canario dice que "no es justo ni solidario" que Canarias tenga todo el peso de la ruta migratoria



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este martes a conformar un "frente común" desde las islas ante el Gobierno central y la Unión Europea (UE) para mejorar la atención a los migrantes que están llegando al archipiélago.

En respuesta a sendas preguntas de AHI y ASG en la sesión de control del Parlamento ha valorado la iniciativa de la Federación Canaria de Islas (Fecai) de reclamar "medidas urgentes" al Gobierno central y ha apoyado que el debate migratorio se saque de la "demagogia y el debate partidista".

No obstante, ha apuntado que "sí debe haber debate desde la política" porque permite "resolver los problemas" y en ese sentido hace falta que Europa "atienda y escuche" a Canarias, especialmente ahora con la presidencia de turno en manos españolas.

Clavijo ha criticado que aún no se hayan podido reunir con las ministras de Defensa, Transportes y Derechos Sociales y hace falta una "respuesta contundente" porque "los menores siguen llegando" y hay que darles una atención digna.

Ha apuntado que es "muy cómodo" para el Estado y la UE que "el problema se quede en Canarias" pero "no es justo ni solidario" porque los canarios son "igual de europeos" que los demás.

Por ello ha apuntado que ha remitido una carta al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para solicitar un 'mando único' emulando lo que se hizo en 2006 bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, una misiva "respetuosa y sin tintes políticos" y que fue respondida vía 'whatsapp'.

"Necesitamos un único interlocutor y vamos a arrimar todos el hombro porque unas islas no pueden tener toda la carga de la ruta migratoria", ha agregado.

El presidente ha reconocido también que los medios para atender a los migrantes "no son suficientes" y lo que más le "asombra y duele" es que no se trata de una "situación sobrevenida, no es algo que no se haya podido planificar" pues ya lo habían advertido las ONG y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

FALTA DE PLANIFICACIÓN

Clavijo ha indicado que el fenómeno migratorio "va a continuar en el tiempo", si bien ha rechazado el uso de términos como "avalancha" o "problema" porque "es normal" que las personas huyan del "hambre y la miseria", como hicieron los propios canarios en otras épocas de la historia.

"No es razonable que no se planifique y sean las instituciones canarias las que soporten todo el peso", ha comentado, lamentando, por ejemplo, que no haya prorrogado el convenio con Cruz Roja para atender a los migrantes y así "no mermar" recursos al Servicio Canario de Salud.

Ha criticado también que no se han solucionado las condiciones laborales de los trabajadores de Salvamento Marítimo, lastrados por el "exceso de trabajo", y ha destacado que solo el ministro de Inclusión Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es consciente de la situación, no como los titulares de Interior y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska.

El diputado del Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta, ha advertido de que a El Hierro han llegado unos 1.500 migrantes este verano y aparte de los problemas de atención que generan, dejan desprovistos de servicios sanitarios a los ciudadanos de la isla, por ejemplo al detraer personal al centro de salud de El Pinar para que vayan al puerto de La Restinga.

Por ello, ha indicado que hace falta una "respuesta contundente" del Gobierno central porque "no hay nadie al volante" y desde la isla no saben ni a quién dirigirse y Cruz Roja y Protección Civil "actúan de la manera que pueden ,sin medios ni financiación".

MIGRANTES HACINADOS EN SAN ANDRÉS

"Lo más triste", ha apuntado, es que en el Estado "conocían esta realidad y no han actuado" y en el caso concreto de El Hierro hay un centro abandonado en Echedo, que podría dar servicio a las personas migrantes para que no estén "hacinadas" en el polideportivo de San Andrés, y la residencia de estudiantes de Valverde se ha convertido en un centro de acogida.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha indicado que el posicionamiento de la Fecai "no pueden ser palabras vacías" y por ello ha dicho que es "conveniente" que haya "predisposición a la colaboración" y que el Gobierno de España actúe en los países de origen y potencie las ayudas al desarrollo y la diplomacia.

Ha indicado también que los medios para atender a los migrantes son "escasos", remarcando el estado de abandono en el que se encuentra el centro de atención para migrantes de La Gomera, implantado en la anterior 'crisis de los cayucos' en 2006.

Curbelo también ha reclamado "solidaridad" al resto de comunidades autónomas para que también atiendan a los migrantes pues los cabildos van a "colapsar" con el atendimiento a los menores.