Debate.- Clavijo avanza el objetivo de alcanzar los 180 días de espera en Dependencia antes de finalizar legislatura - ALEX DE LA ROSA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este martes que el Ejecutivo canario tiene el objetivo de alcanzar los 180 días en la lista de espera media de atención a la Dependencia en Canarias al final de esta legislatura, una acción que cumpliría con lo que dicta la ley, frente a los 391 días actuales.

"Tenemos que ocuparnos de los más vulnerables, nos tenemos que preocupar de aquellos que tienen algún problema para poder vivir de manera individual, solo y sin tener que depender de nadie. Y también nos tenemos que ocupar de aquellas personas que durante muchos años trabajaron y construyeron la Canarias que tenemos hoy y que es la que hemos heredado", ha destacado Clavijo en su segundo balance de gestión, orientado a la política social de su Gobierno, durante la celebración del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria.

Clavijo ha recordado que, cuando comenzó la actual legislatura, la lista de espera media para la atención a la dependencia alcanzaba los 782 días, mientras, en la actualidad, "se está en 391 días". "Hemos dado 25.000 altas en el sistema en 30 meses, triplicando la capacidad mensual", ha advertido Clavijo, que ha defendido la mayor productividad alcanzada a través de "la mecanización de procesos, el uso de la inteligencia artificial y la georreferenciación" aplicada en el departamento de Bienestar Social para avanzar en el sistema.

"Y el objetivo, al final de la legislatura, será acercarnos a lo que marca la ley, 180 días. Esa es la meta que nos hemos fijado".