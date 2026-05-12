Clavijo carga contra la gestión del Gobierno del 'MV Hondius': "Sabían que había contagiados en el buque"

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ALEX DE LA ROSA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado este martes al Gobierno central de "ocultar deliberadamente" que conocían que había positivos por hantavirus a bordo del 'MV Hondius', que este lunes por la tarde zarpó de Tenerife tras culminar el dispositivo de evacuación.

"Sabían que había contagiados en el buque", ha señalado en la sesión de control del Pleno del Parlamento a preguntas de AHI y CC, subrayando que ha sido una "gran mentira" --apoyándose en informaciones de los rotativos de Prensa Ibérica en relación al estadounidense con un positivo a bordo--.

Ha comentado que es un "día triste" para Canarias y para la "democracia" ya que esa información "era determinante" y demuestra que la lealtad institucional, la buena fe y el buen hacer "ha sido quebrado".

Clavijo ha subrayado que desde el principio el Gobierno de Canarias pidió que se hicieran test en el crucero --recomendación de Basilio Valladares, fundador del Instituto de Enfermedades Tropicales-- y que la evacuación se hiciera "en un solo día", algo que se podía haber hecho con los dos aviones fletados por País Bajos, hasta el punto de que "se complicó" y se tuvo que hacer el atraque.

"No querían test en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira", ha indicado, al tiempo que ha remarcado que Canarias solo pedía "respeto y dignidad" y a cambio obtuvo "mentira y ocultación".

El portavoz de AHI, Raúl Acosta, ha apuntado que "nadie" puede "dar lecciones de solidaridad al pueblo de Canarias" que ha estado "en solitario" atendiendo la crisis migratoria y ahora le "señalan con el dedo".

Ha agradecido el "esfuerzo" de Clavijo por "defender la dignidad" de las islas y "hacer el trabajo que tiene que hacer", que era "exigir las máximas garantías de seguridad".

Asimismo, ha afeado al Gobierno central que se han tomado decisiones de "manera unilateral" cuando se requería la "máxima coordinación" entre instituciones y "no han informado de manera debida". "Preguntar o plantear propuestas no debe molestar a nadie", ha señalado.

Acosta ha mostrado su alegría por que "las cosas hayan salido bien" pero ha acusado al Gobierno central de haber "dinamitado" las relaciones institucionales.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha afirmado que "jamás nadie podrá a tachar a Canarias de insolidaria" tras afrontar "en solitario" la acogida de migrantes hasta el punto de que el Tribunal Supremo "obligó a asumir competencias".

Ha recordado como CC "ayudó en la pandemia" al Gobierno de Canarias y ahora "otros siempre eligen Madrid", al tiempo que ha exigido a las juventudes socialistas que retiren de redes sociales publicaciones en las que se refieren a Clavijo como "rata inmunda" o "escoria".

No entiende que a los socialistas "les molesta" que se pidan informes cuando se trata de "proteger" a la población canaria y ha rechazado que se haya tratado de "quedar bien con los señoritos de Madrid".