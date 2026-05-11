Clavijo comparecerá el miércoles ante el Parlamento para abordar la gestión del brote de hantavirus

Archivo - Debate.- Clavijo apela a la "unidad" y a la "reflexión" en Canarias para avanzar en los "legítimos anhelos" de las islas - ÁLEX ROSA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, comparecerá el próximo miércoles ante el Pleno del Parlamento, a petición propia, para abordar la gestión del brote de hantavirus en Tenerife y el conflicto institucional con el Gobierno central.

Antes, mañana martes, también responderá sobre este tema en la sesión de control del Pleno a preguntas planteadas por los grupos Nacionalista, Socialista y Mixto (AHI).

Clavijo no ha acudido al operativo de evacuación organizado en el puerto industrial de Granadilla y no autorizó en la noche del pasado sábado que el crucero 'MV Hondius' fuera fondeado, acción que finalmente fue impuesta por Marina Mercante.