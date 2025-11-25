Clavijo se compromete a trabajar para conseguir un pacto social y político sobre sostenibilidad demográfica

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha comprometido este martes a trabajar para conseguir un pacto social y político sobre sostenibilidad demográfica porque "hay muchos problemas estructurales" en el archipiélago que se "están agravando" en algunas ciudades por el crecimiento y concentración demográfico, mientras que en otras zonas por la "pérdida" de población.

Así ha respondido Clavijo, en la sesión de control al Gobierno autonómico en el Parlamento de Canarias, a la pregunta del diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Casimiro Curbelo sobre si considera necesario un pacto social y político acerca de la sostenibilidad demográfica.

"Créame que no solo le cogemos el guante, sino que este Gobierno --canario-- va a trabajar con toda la intensidad que sea necesaria para que ese acuerdo llegue porque es evidente que hay muchos problemas estructurales", expuso para agradecer la aportación del diputado de ASG y trabajar "de la mano de todos".

Por su parte, el diputado de ASG Casimiro Curbelo subrayó que Canarias sigue sufriendo "colapsos" en los servicios públicos de las urgencias sanitarias y hospitales, o en sus carreteras, por lo que invitó a trabajar en un pacto social y político, que "vaya más allá de la legislatura" porque, de lo contrario, matizó, se vivirá "permanentemente el drama del crecimiento demográfico y los colapsos", hasta que se produzca "una explosión".

Curbelo indicó que "no se trata de cerrar a nada ni a nadie", sino establecer las "reglas justas para convivir todos" en Canarias de una "forma razonable".