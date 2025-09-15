Clavijo condena lo que ocurre en Gaza pero está en desacuerdo con "poner en peligro la vida" de deportistas en La Vuelta

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha condenado este lunes lo que ocurre en Gaza, si bien se ha mostrado en desacuerdo con "poner en peligro la vida" de los deportistas como ha ocurrido en La Vuelta a España.

Clavijo que ha indicado, en declaraciones a los periodistas en un acto público, que el derecho a la manifestación es "inherente a la democracia", apuntó que él lo que condena es "la violencia" porque entiende que "desde el momento en que esa manifestación o esa protesta acaba, pues poniendo en peligro la vida de los deportistas o acaba en una revuelta, al final hay que condenarlo".

Agregó que "todos" condenan lo que está ocurriendo en Gaza, es "impresentable, tiene que acabar cuanto antes", y considera que las personas que quieran protestar contra eso y hacer la manifestación es "legítimo" pero, dijo, que "si se cruza la barrera de la violencia o, en este caso, la de poner en peligro la vida de los deportistas", no está de acuerdo con ello porque entiende que "ese no es el camino".

Finalmente invitó a reflexionar porque indicó que "al final ves que es otra excusa más para el enfrentamiento, la crispación y el tirar los trastos a la cabeza", algo a lo que Clavijo aseguró que "no" quiere contribuir porque los ciudadanos "lo que necesitan son dirigentes políticos, gente que esté en las instituciones, que trabaje para resolver los problemas".