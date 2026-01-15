Clavijo cree que Canarias debería revelarse porque el sistema de financiación beneficia a las CCAA "más ricas"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Fern - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este jueves que la sociedad canaria debería revelarse ante el nuevo sistema de financiación económica propuesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles, ya que entiende que beneficia a las comunidades autónomas (CCAA) "más ricas".

Así lo ha indicado Clavijo en declaraciones a los periodistas, después de criticar que en la reunión del CPFF "no" se aportara "ningún" documento con datos respecto de lo que supondría el nuevo sistema de financiación autonómica para Canarias, afirmando que les gustaría que el Gobierno de España les diese un "solo papel", aunque ironizó con que, "a lo mejor, resulta que lo tiene Esquerra y Junts, si no lo tiene nadie más de España".

De todas formas, añadió que si bien "de entrada" se expuso que Canarias tendría 611 millones de euros más a principios de semana, esta cifra, tras el CPFF, se elevó a alrededor de 1.100 millones de euros en palabras del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"Las palabras del ministro Torres evidencian que teníamos razón, es decir, que nuestros cálculos nos corresponderían en torno a 1.100 millones", apuntilló para agregar que "sin saber de dónde, ni cómo, ni de qué chistera, de repente aparecen 500 millones de euros más", lo que deja "acreditada" la postura que se ha mantenido desde Canarias.

Aún así Clavijo resaltó que la financiación autonómica "es dependencia, es sanidad, es educación", para apuntar que "todo eso se tiene que ver en un ámbito, sobre todo, de confianza, de lealtad institucional y de rigurosidad", ya que "es el dinero de todos los españoles, de los canarios también, no es el dinero de un gobierno o de un partido". Por ello, invitó al Gobierno de España a reflexionar, ya que "absolutamente todas las comunidades, salvo una, rechazan el sistema".

En relación con ello, admitió que le da "pena" que Torres decida "votar a favor de Pedro Sánchez y de Cataluña quitándole dinero a los canarios", ya que le hubiera gustado que "alguien que ha presidido esta tierra tuviese la valentía de plantarse en ese Gobierno de España y decir que esto es injusto con su gente".

CANARIAS "A LA COLA"

El presidente de Canarias indicó que si la comunidad recibe 611 millones de euros más de financiación autonómica, estaría "en el 90 por ciento de la media, es decir, un 10 por ciento por debajo". Sin embargo, puntualizó que "casualmente" si se suman los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) "estaría en la media".

Pero, matizó, los recursos del REF "no" lo pueden tocar porque es una ley distinta a la de la financiación autonómica, si bien admitió que "de facto" con los recursos que vendrían a Canarias se estaría "efectivamente incluyendo los recursos del red", aunque lamentó que "todo esto es sin un papel" para poder analizar y hacer aportaciones.

Cuestionado si Canarias apoyaría el nuevo sistema si incluyeran esos 500 millones de euros más y se elevara a 1.100 millones de euros más lo que recibiera, indicó que "es ciencia ficción, es decir, no" hay un documento.

En este marco expuso que cuando se habla del fondo de compensación interterritorial, la "Constitución establece que es para inversiones", pero dijo que Canarias "no" lo quiere para inversiones, sino "para pagar médicos, para pagar profesores, para tener un convenio y tener más plazas sociosanitarias para atender a los vulnerables".

Y Canarias, dijo, quiere "estar en la media de financiación", ya que consideró que el nuevo sistema "de facto le da más dinero a los más ricos", de tal forma que las comunidades autónomas con "mejores indicadores sociales son las que más van a verse beneficiadas".

Sin embargo, apuntilló que Canarias que es la comunidad "menos endeudada", es la que tiene "menos financiación per cápita de toda España", de tal forma que "una vez más" la "relegan a la cola", subrayando que "no es justo". Por ello, consideró que la sociedad debería revelarse.

"En este sentido deberíamos, y así lo va a hacer el Gobierno --regional--, pero yo creo que el conjunto de la sociedad, deberíamos revelarnos porque estamos hablando del futuro de los próximos 10, 15 años. ¿Queremos que Canarias salga de la cola de los indicadores sociales? ¿Queremos que los canarios, por el mero dicho de haber nacido en Canarias, tengamos un estado de bienestar inferior al que tienen los catalanes, los vascos o los valencianos? Yo me niego", apostilló.