Clavijo sobre el decreto de vivienda: "Un asunto tan importante no se puede resolver en 48 horas"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

DUBLÍN (IRLANDA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes, en relación al Real Decreto ley de Vivienda que prevé aprobar el Consejo de Ministros, que "un asunto tan importante no se puede resolver con un decreto ley en 48 horas".

Clavijo ha afirmado que desde el Gobierno de España le enviaron a Coalición Canaria (CC) un borrador de texto sobre el citado decreto ley este lunes, si bien ha matizado que desconoce si "es el definitivo o no", aunque ha admitido que pudieron hacer propuestas que ya se les había realizado al Estado "desde hace tiempo".

En concreto, en declaraciones a los periodistas durante su visita a Dublín, indicó que estas propuestas se han centrado en la necesidad de hacer una "distinción entre pequeños, medianos y grandes propietarios", así como que el silencio administrativo "sea positivo cuando pasen seis meses" de que un ayuntamiento no da la licencia para construir un a vivienda.

En definitiva, matizó, "no cargar todo el peso" de la responsabilidad en los propietarios, sino que las administraciones públicas también puedan intervenir.

De todas formas, ha incidido en que "un asunto tan importante no se puede resolver con un decreto ley en 48 horas", subrayando que el Gobierno de España lleva ocho años y ha considerado que es un tema "de grandes acuerdos, no de acuerdos de última hora", ya que "no" se conoce "ni el texto final".

Para Clavijo "no" es el "método más correcto" para tratar este tema, por lo que ha señalado que espera que "esto se pueda reconducir y que el tema de la vivienda pueda alcanzar un gran acuerdo de todas" las fuerzas políticas "con un poquito de sentido común y sosiego", ya que ha considerado que las legislaciones "improvisadas, en el último minuto, generan al final más problemas que soluciones".

Cuestionado en este sentido sobre las desavenencias entre PSOE y Sumar para sacar adelante este decreto ley, el presidente canario ha señalado que esto "es una cuestión de poses, de relatos y de poses más que de resolver un problema", por lo que ha dicho que "no" cree que se vaya a romper el gobierno, enmarcando todo ello en "amagos para intentar situarse electoralmente".