Clavijo defiende unos presupuestos 2027 que "responden" a las demandas ciudadanas y "fortalecerán" los servicios

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este miércoles en el Parlamento canario unos presupuestos para 2027, que ascenderán a los 13.209 millones de euros, que "responden" a las demandas de la ciudadanía canaria y que, además, aspiran a "fortalecer" los servicios públicos en la región: "Los presupuestos son la expresión de la voluntad política de un gobierno. Y esa expresión aquí está clara y es evidente", ha aseverado.

Así se ha pronunciado durante su intervención en el pleno, en respuesta a una pregunta de Luis Campos (NC-BC), que ante el presidente regional ha afeado unas cuentas que "están desconectadas" de la realidad canaria, que pasa por las "más de 700.000 personas que están en riesgo de exclusión, las más de 500.000 en situación de pobreza, así como los 180.000 que se encuentran en pobreza extrema".

"El 41% de nuestros niños y niñas están en situación de pobreza infantil, la más alta de España. Tenemos, además, los salarios más bajos de España. Tenemos uno de los precios de alquiler más altos de todo el Estado español, y una de las cestas de la compra más altas de todo el país", ha insistido Campos, que ha apelado a la desaceleración económica prevista en el informe económico de las cuentas regionales en 2027: "De una media del 3,5% de crecimiento del PIB en los últimos años pasamos a solo un 1,1% en 2027", ha añadido.

Ha afeado, asimismo, al Gobierno que haya incrementado "en cero euros" la inversión para combatir la pobreza en canarias a través de la Renta Canaria de la Ciudadanía. "Y para combatir el incremento de los datos de desempleo, congeladas las partidas del Servicio Canario de Empleo, y para la situación de desaceleración económica, un recorte en el conjunto de los sectores económicos de 50 millones".

"¿Saben cuánto dinero destinamos a paliar la lacra de la violencia machista? Un incremento de 0 euros en el Instituto Canario de Igualdad ¿Y frente al cambio climático? Recortamos más de 300 millones de euros. Estos son los datos de su presupuesto, señor Clavijo, donde la medida estrella para combatir la inflación es una deflactación lineal en el IRPF", ha agregado.

Por su parte, Clavijo ha aseverado que si bien los datos sobre la pobreza en Canarias y el porcentaje de población en riesgo de exclusión social "no los discute", son "mucho mejores" que los que se encontró al inicio de la actual legislatura. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno canario "ha mejorado notablemente" todos esos datos a pesar de las "reformas estructurales" que aún quedan pendientes.

"Este presupuesto da respuesta clara a lo que la ciudadanía demanda, que es el fortalecimiento del Estado de Bienestar. Por primera vez, más de 2.500 millones de euros para educación, 5.245 millones de euros para sanidad y más de 1.000 millones de euros para bienestar social. Hacemos el presupuesto de manera seria, y contempla además esa desaceleración económica prevista, que no es exclusiva de Canarias", ha puntualizado el presidente regional.

Clavijo, que ha defendido un presupuesto que "da respuesta" a Canarias, ha disgregado, además, las dificultades que ha tenido la región para confeccionarlo, en un contexto de reciente de negociación del marco financiero plurianual de la UE, con países europeos que quieren "recortar" el presupuesto y la pérdida de los fondos MRR.

"Nos hubiese gustado tener unos presupuestos generales del Estado para poder tener mucha más estabilidad. Claro que nos hubiese gustado poder contar con el incremento de las transferencias corrientes, pero no lo tenemos. Y como no lo tenemos, lo hacemos lo mejor que podemos. Y los presupuestos es la expresión de la voluntad política de un gobierno. Y esa expresión está clara y evidente", ha concluido.