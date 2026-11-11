Clavijo destaca la "unidad" de la política canaria tras los "resultados" conseguidos este martes con el Gobierno

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, saluda al portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, en el 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente canario Fernando Clavijo ha destacado este miércoles que la clase política de las islas ha "estado a la altura" ante la crisis migratoria que sufre la isla de El Hierro, para la que ayer se consiguieron "resultados" por parte del Gobierno central gracias a una "voz única canaria" que aportó medidas concretas para las islas.

Así lo ha señalado el presidente regional en su intervención en el pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta formulada por Raúl Armas (AHI) sobre la materia, donde ha abordado el paquete de medidas acordado ayer con el Estado, y que pasan por el refuerzo sanitario y policial y ayudas por valor aproximado de un millón de euros para los sectores económicos más afectados en La Restinga.

Raúl Armas, que ha preguntado a Clavijo por una primera evaluación del acuerdo del Gobierno, ha recordado la sobrecarga asistencial en el servicio sanitario público de El Hierro, donde la "sala hospitalaria está ocupada por migrantes, y el salón de actos del Hospital en la isla se ha convertido en un salón asistencial" ante el repunte migratorio. "El personal está agotado, haciendo un trabajo que se debería de hacer a pie de muelle, en un hospital de campaña", explicado Armas, que ha subrayado que los cuerpos de seguridad, de Cruz Roja, Protección Civil y Salvamento "están al límite".

A los portavoces políticos, Clavijo ha agradecido la "unidad", conseguida en Canarias en las jornadas previas a la Comisión Interministerial de Inmigración extraordinaria celebrada este martes. Ha afeado a Vox no haber participado de esa "única voz" en Canarias, al considerar que "había que subir más el tono" en la cuestión.

"Ese acuerdo de ocho puntos fue íntegramente aceptado por la Administración General del Estado. Nos hubiese gustado que las respuestas hubiesen llegado antes, pero la realidad es que desde Canarias hemos dado ejemplo en un asunto tan complicado de unidad política, y nos tenemos que sentir todos orgullosos de esa altura de miras de todos los grupos políticos", ha continuado Clavijo, que ha advertido que la "clase política canaria ha estado a la altura".

Por su parte, el diputado Juan Manuel García Casañas (PP) ha mostrado su incomprensión por que no se haya desplegado aún el Frontex ni se hayan puesto a disposición de las islas las Fuerzas Armas para combatir el repunte migratorio en el archipiélago. "No entendemos por qué no se hace una política diplomática contundente con esos países que permiten que estas personas se suban en embarcaciones y se jueguen la vida en el mar", ha insistido.

"Nos está hablando de más medios, claro que sí, a corto plazo. Los herreños necesitamos medios en el muelle, médicos, enfermeros, pero, a largo plazo, ¿de dónde vamos a quitarlos? ¿del Hospital Doctor Negrín, del Hospital de La Candelaria, del Universitario", ha dicho.

DESPLIEGUE DEL FRONTEX

Clavijo ha recordado que el Ministerio de Interior compartía este martes con Canarias la necesidad de desplegar el Frontex en los países emisores, especialmente en Senegal y Gambia, que es de donde se están registrando la mayoría de llegadas. "El ministro nos comentaba la modificación de un reglamento europeo en la materia, así como las labores diplomáticas, en Asuntos Exteriores de España y de la Unión Europea, para avanzar en acuerdos de cooperación y desarrollo".

Además, ha señalado Clavijo, este martes el embajador de Senegal en España se "comprometía con Canarias a controlar" la situación, si bien ahora se celebra una competición deportiva en el país que obliga a movilizar efectivos y las costas "están siendo menos vigiladas".

"Hay un compromiso del Gobierno de Senegal, y en el caso de Gambia, el próximo 16 de noviembre comienzan las elecciones, y cuentan con una inestabilidad política importante. Hasta que no se resuelvan las elecciones, será difícil poder entablar negociaciones con el Gobierno de Gambia para el control de las salidas", ha dicho.

El diputado de CC, David Toledo, ha recordado que, pese a los acuerdos conseguidos este martes con el Gobierno, "no es de recibo que, en un Estado de derecho, Canarias haya tenido que insistir e insistir hasta que el Estado haya hecho caso y se haya puesto manos a la obra" con la situación que padece la isla de El Hierro.

"Han llegado, concretamente, cinco cartas más tarde, 66 embarcaciones tarde, 68 fallecidos tarde y 6.665 personas migrantes tarde", ha deslizado en alusión al balance de cifras del Gobierno.

UN FENÓMENO "ESTRUCTURAL"

Clavijo, que ha suscrito el mensaje del diputado de CC, ha recordado que la migración es un "fenómeno estructural" que continuará ante la situación geográfica de las islas. "La respuesta y la estructura que tenemos que tener en las islas en materia de inmigración, que es competencia exclusiva del Estado y de protección de nuestras fronteras, tiene que ser estable y estructural, y eso requiere medidas concretas", ha insistido el presidente regional.

El jefe del Ejecutivo canario ha defendido, asimismo, medidas concretas para la isla de El Hierro, en especial con La Restinga, cuyo muelle ya padece consecuencias económicas y sociales a consecuencia del repunte migratorio. "De 11 centros de buceo que había, quedan 4. La depresión económica en La Restinga tiene mucho que ver con esta situación", ha añadido.

"Somos conscientes de que esta ruta tendrá más o menos activaciones con más o menos intensidad a lo largo del tiempo, y eso tiene que contar con una respuesta estructural del Estado", ha dicho Clavijo, que ha señalado la importancia de que el fenómeno "no sobrecargue los servicios públicos, no tensione a la población y se pueda ofrecer una respuesta humana y digna" a los migrantes.

"Y por supuesto, las derivaciones de la isla del Hierro se tienen que activar. Y para eso, el Cuerpo Nacional de Policía tiene que tener recursos y medios", ha dicho.