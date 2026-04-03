Clavijo dice que Canarias "no" puede quedarse parada ante un Gobierno de España que "no funciona"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este viernes que el ejecutivo que lidera "no" puede quedarse parado ante un Gobierno de España que "no funciona, que no aprueba sus presupuestos y paraliza" el desarrollo de los compromisos con el archipiélago.

Esta "inacción", señala Clavijo en su cuenta oficial de 'X', y recoge Europa Press, se desbloquearía con el Decreto Canarias, que permitiría al archipiélago "seguir avanzando en igualdad de condiciones que el resto" de comunidades autónomas.

"A Canarias siempre la encontrarán con la tarea hecha. No podemos quedarnos parados ante una Gobierno de España que no funciona, que no aprueba sus presupuestos y paraliza el desarrollo de los compromisos que tiene con las islas. El Decreto Canarias desbloquearía esa inacción y nos permitiría seguir avanzando en igualdad de condiciones que el resto de comunidades autónomas", subraya Clavijo.

El mensaje del presidente canario lo acompaña un vídeo en el que se destaca que en Canarias "se negocia", se habla "unos y con otros", y el Gobierno regional, compuesto por CC y PP, "favorece el acuerdo con los partidos con representación en el Congreso de los Diputados" pero "al modo canario de hacer las cosas: sentarse, hablar y cerrar acuerdos".

Al respecto, indica que "esos acuerdos existen" y se encuentran en la Agenda Canaria, en los Presupuestos 2023 y en el Estatuto de Autonomía, si bien matizó que el "problema" está en que "en Madrid llevan tiempo en bronca", y el Gobierno de España "sigue con los Presupuestos de 2023, los mismos año tras año".

En este sentido, ha puntualizado que cuando en el Congreso de los Diputados "no se ponen de acuerdo, lo que ya está acordado, no se pone", y "no porque Canarias no haya hecho su trabajo, sino porque la pelea política impide" que se ejecute.

"Cuando las viviendas no se construyen, cuando una ayuda no llega a nuestra gente, cuando la gratuidad o los descuentos en el transporte dependen de si aprueban algo o no, o cuando conseguir un empleo y poder independizarse se hace cuesta arriba, eso no es teoría, es la vida en la seguridad", se expone en el vídeo.

De esta forma, incide en que si el Gobierno central "no desarrolla lo que ya acordó, se queda parado, y si se bloquea Madrid, se frena Canarias", de ahí que se resalte lo "importante" que es el Decreto Canarias para que lo del archipiélago "no dependa siempre de otro, para que lo acordado no se quede esperando".