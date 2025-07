Clavijo dice que el Gobierno tiene "un grave problema de corrupción" y cree que es necesaria una cuestión de confianza

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este lunes que el Gobierno central tiene "un grave problema de corrupción" con la adjudicación de diversos contratos de obra pública por lo que entiende que el presidente, Pedro Sánchez, debe enfrentarse a una cuestión de confianza.

No obstante, ha indicado en declaraciones a los periodistas, que su partido (CC) aún va a esperar a su comparecencia ante el Congreso del próximo miércoles para que el presidente responda y diga "qué va a hacer".

Clavijo ha comentado que ahora mismo "la confianza se ha quebrado" pues la corrupción no afecta solo al PSOE, que tendrá que resolver sus problemas "internamente" y desde CC son "respetuosos", sino a la acción del Gobierno, y la investidura arrancó con unos acuerdos y unos objetivos.

"Estamos hablando de personas, estamos hablando de compañeras, mujeres, novias", ha señalado, subrayando que hasta ahora se ha escuchado "al secretario general del PSOE" y quiere que se escuche al "presidente del Gobierno".

"Y el presidente del Gobierno y el Gobierno tienen que tener una serie de apoyos para poder gobernar, para sacar unos presupuestos, para sacar leyes, para sacar decretos", ha comentado, dejando claro que "si no se tiene esa confianza, si no se puede recuperar, pues obviamente no tiene sentido mantener una situación".

Clavijo ha insistido en que "hasta ahora no hay nada" pues no se sabe "qué es lo que quiere hacer con el Gobierno ni qué medidas va a tomar" de ahí que vea necesario solicitar una cuestión de confianza para que diga "qué es lo que va a hacer en estos dos años que quedan de legislatura y con la humildad, pues vea si se tienen los apoyos o no".

De lo contrario, ha insistido, "no tiene sentido, creo que es un flaco favor a la democracia, creo que es un flaco favor a las instituciones y lo que va es a generar un deterioro y un descrédito a la democracia, de que solo van a salir beneficiados los extremos y en este caso las extremas derechas".

Al presidente canario no le vale con "pedir perdón" o decir que le "engañaron" o que ha actuado "con contundencia" dentro de su partido porque "el problema estaba y está en el Gobierno", lo mismo que "se diga de manera paternalista que el pueblo no sabe lo que quiere" y si va a votar no sale que lo que se desea.

"Hay que ser demócratas en ese aspecto y al menos a nosotros nos encantaría que no hubiese inestabilidad ni que hubiese pasado nada de esto, pero si no se puede gobernar, obviamente estar en las instituciones por estar no es correcto para nosotros", ha agregado.

Clavijo ha confirmado que el cumplimiento de la 'Agenda Canaria' se ha "resentido" desde que se hizo público el informe de la UCO y asume que "esto no se puede dilatar mucho más en el tiempo porque al final los grandes perjudicados son los ciudadanos y la democracia".

Por ello ha insistido en esperar al miércoles para "escuchar con atención" al presidente y "saber si hay confianza o no de los socios de legislatura" para "saber si se puede continuar gobernando o no".