Domínguez (PP), a favor de una cuestión de confianza de Sánchez si es para convocar elecciones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP de las islas, Manuel Domínguez, ha dicho este lunes que la posibilidad de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, como ha solicitado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, puede ser "una buena propuesta" si es para "conducir" a la celebración de unas elecciones.

"Si la propuesta es para reforzar el posicionamiento del presidente Pedro Sánchez, tengo mis dudas", ha indicado a los periodistas, por lo que ha apelado a las formaciones políticas a que piensen en que "este país no se puede seguir desdibujando como está, no es un país que se puede fraccionar".

Así, ha señalado que "Canarias necesita un Gobierno fuerte" que "no esté despistado" en resolver sus presuntos asuntos de corrupción, sino centrado en la gestión y que atienda al archipiélago como "atiende a País Vasco o a Cataluña" y no como a una comunidad "de tercera".

"Yo sigo pensando que deberíamos de ir a elecciones y que los españoles decidan qué quieren para este país y si una moción de confianza o una cuestión de confianza nos lleva a dejar con absoluta claridad que Pedro Sánchez no puede seguir al frente, pues puede ser una buena propuesta", ha explicado.

Sobre el congreso del PP de este pasado fin de semana ha señalado que "el balance es positivo" porque el partido "ha salido reforzado" y "con la cabeza muy alta" y "preparado para gobernar con un gran líder, Alberto Núñez Feijóo".

Domínguez ha defendido que tiene un "magnífico proyecto" basado en la "hoja de ruta" dibujada este fin de semana para hacer frente a la" situación de deterioro" que hay un país "desdibujado" que "necesita urgentemente una solución", que no es otra que la convocatoria de Elecciones Generales.

"Esto no significa que el Partido Popular tenga claro que va a ganar, el Partido Popular va a seguir peleando para ganar las elecciones, eso es indiscutible. Si ayer han vendido la piel del oso antes de cazarla, no, no hemos vendido la piel del oso antes de cazarla, nosotros indiscutiblemente tenemos que mostrar a la ciudadanía cuál es nuestro proyecto para que inclinen la balanza a favor del Partido Popular y seamos quienes puedan reconducir este país, pero lo que salga de las urnas es lo que vamos a respetar", ha destacado.

Domínguez ha valorado también que el PP canario ha salido "reforzado" en la nueva ejecutiva estatal con dos miembros en el comité ejecutivo, caso del secretario general, Poli Suárez, y el presidente del PP de Tenerife, Lope Afonso, más Nieves Hernández y Eduardo Hernández, a los que se suman los miembros natos.

"Como presidente del Partido Popular en Canarias es sumamente satisfactorio y es una inmensa alegría porque además es gente de valía, gente de conocimiento y la voz de Canarias estará representada en los órganos, en los máximos órganos del Partido Popular", ha señalado.