Clavijo dice que el Presupuesto 2025 "está bien hecho" y se pregunta si están intentando hacer oposición desde el Estado

ARRECIFE (LANZAROTE), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que el Presupuesto Autonómico 2025 "está bien hecho" después de que el Gobierno interpusiera un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por discrepancias con el Ejecutivo regional en dos preceptos sobre la inversión en puertos deportivos y sobre el Servicio Canario de Salud; preguntándose si están intentando hacer oposición desde el Estado con este asunto.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha mostrado su sorpresa por esta decisión del Estado, en especial por el hecho de que un Gobierno que "no ha sido capaz" de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado "se haya dedicado a analizar los presupuestos de una CCAA que sí los ha aprobado en 2024, 2025 y que también lo harán en 2026".

Además, Clavijo señaló que le preocupa que alguien que ha sido presidente de Canarias, en relación a Ángel Víctor Torres, "no haya querido colaborar y echar una mano para corregir" lo que entendió es un asunto "de sentido común", que es incorporar al frente del Servicio Canario de la Salud a personas de la máxima solvencia y que puedan hacerlo sin perjudicar sus retribuciones económicas.

En cuando al otro asunto, el de puertos, el presidente apuntó que es otro asunto menor, insistiendo que no sabe "si lo que buscan es hacer oposición desde el Gobierno de España al Gobierno de Canarias.

En todo caso, Clavijo indicó que la Ley de Presupuestos está bien hecha y que "por supuesto" Canarias a alegar en el TC los motivos por los se han tomado estas decisiones.