Clavijo ensalza el "muy potente" mensaje del Papa León XIV sobre migración en Arguineguín (Gran Canaria)

(I-D) La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el min - Alejandro Barrosa / ACFI - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha ensalzado el "muy potente" mensaje que el Papa León XIV ha lanzado en la mañana de este jueves sobre migración en el Muelle de Arguineguín (Gran Canaria).

Así lo ha indicado en unas breves declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el Pontífice en el Obispado de Canarias, donde el Santo Padre ha descansado y almorzado tras participar en dos actos durante la mañana.

Por su parte, León XIV instado a Europa a hacer "examen de conciencia" ante el drama migratorio para que el Mediterráneo y el Atlántico dejen de ser "cementerios sin lápidas" y ha advertido de que la dignidad humana "no tiene pasaporte".

"Este drama debe convertirse en examen de conciencia: para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo; para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales; para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas; para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante", ha clamado desde Arguineguín.

Por otro lado, el presidente canario ha explicado que el Papa se ha mostrado "muy interesado" en el árbol genealógico que se le ha entregado y que hace referencia a que tiene antepasados originarios de la isla de La Palma.