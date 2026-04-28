Clavijo espera "firmeza" del Estado ante el nuevo pacto migratorio europeo, un ejemplo de "mala política"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los grupos parlamentarios en el Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este martes la "tremenda preocupación" del Ejecutivo regional que preside ante la próxima aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un asunto en el que el Gobierno buscará fijar "un frente común" en las islas y rescatar una "postura firme y contundente" del Estado.

Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo durante el pleno del Parlamento y en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Raúl Acosta (AHI), que ha trasladado las preocupaciones existentes ante la aplicación de una normativa que "puede generar mayor presión y convertir a Canarias en un espacion de retención prolongado".

"Plantea elementos sensibles para un territorio como el nuestro, y en su futura aplicación existen muchas incógnitas y lagunas", ha señalado a Acosta, que ha advertido que "Canarias no puede ser el espacio donde se concentren las consecuencias de una política que no ha tenido en cuenta territorios ultraperiféricos".

Por su parte, el presidente regional, Fernando Clavijo, ha trasladado que el Gobierno tiene "mucha preocupación" con el nuevo desarrollo del reglamento europeo, que se aprobará el próximo junio. Así, ha confiado en que en la próxima Conferencia Sectorial de Migración, el próximo 18 de mayo, se conozca la posición de España.

"Vamos en contra de que se puedan establecer centros fuera de la Unión Europea. Vamos en contra de la política en donde los países ricos vayan a poder pagar para no asumir migrantes y que se queden en zonas fronterizas, y defenderemos un trato que respete los derechos humanos", ha advertido Clavijo, que ha trasladado la "tremenda preocupación" por un Pacto que, además, sigue sin "distinguir" entre menores y adultos migrantes.

Clavijo ha señalado que, tras la celebración de la Conferencia, el Ejecutivo regional reunirá a todos los portavoces del Parlamento para que Canarias, como territorio, fije una posición "común" frente a Europa.

UNA POSTURA "FIRME Y CONTUNDENTE"

En respuesta a una pregunta sobre la coordinación existente con el Estado en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, formulada por David Toledo (CC), Clavijo ha criticado el "sinsentido" que supone que un reglamento tan importante haya avanzado sin que el Gobierno central convoque ni "una sola" Conferencia sectorial.

"Canarias ha sido olvidada por Europa y España en un asunto tan central como este. No están fabricando un pacto, sino un modelo indecente, que da posibilidad a los países ricos de pagar para no acoger migrantes. ¿Esta es la Europa de los valores, de los derechos, de la igualdad y de las oportunidades", se ha cuestionado Toledo.

Por su parte, el presidente regional ha lamentado que el nuevo reglamento europeo, que se aprobará previsiblemente el próximo 12 de junio, suponga, a su juicio, un "ejemplo de la mala política", esa que piensa en "generar tensión, enfrentamiento y polatización", y que, en paralelo, se olvida de lo importante: "las personas".

"Esperamos que el 18 de mayo, con la celebración de la próxima Conferencia sectorial, sea un punto de inflexión para conocer la posición de España, como estado miembro, y que esta sea igual de firme y contundente".