Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Fern - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido este lunes al Gobierno central que en el Consejo de Ministros de este martes --el último de la legislatura-- blinde la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para asegurar la derivación de menores migrantes y no dependa de la "inestabilidad" de que sea renovado cada año.

En una rueda de prensa tras la finalización del Consejo Gobierno ha advertido de que con el repunte en la llegada de cayucos en noviembre las islas se enfrentan a un "problema de saturación y de incapacidad" de atender a los menores en cumplimiento de los acuerdos internacionales a dichos menores.

El presidente ha detallado que desde que se empezó a aplicar la reforma de la ley de extranjería se ha derivado a otras comunidades autónomas un total de 994 menores --al margen de los solicitantes de asilo-- y ahora mismo, tras las últimas entradas, la comunidad autónoma tutela ya a más de 3.500 cuando su capacidad ordinaria es de 782.

Ha comentado que en julio ya expiró el decreto y se tiene que definir la capacidad de acogida de las comunidades y Canarias, que más que triplica ese indicador, se enfrentaría a un problema de "saturación" si finalmente decae --de hecho ya ha abierto seis centros nuevos en las últimas semanas--.

Clavijo ha dicho que este asunto se ha remarcado en las dos reuniones de la interministerial celebradas hasta el momento --este martes hay una tercera-- y que la ministra de Infancia, Sira Rego, "está de acuerdo", si bien hay otros ministerios implicados y no veían "urgente" acometer esa decisión.

El presidente ha negado que esta posición política sea "electoralista" ya que no convocó las elecciones ni ha fijado las reuniones del Consejo de Ministros como "martes sociales" y se basa en la "preocupación" de que tras dos interministeriales y después de muchas reuniones y peticiones, no hay "garantía" de que se cumplan los acuerdos firmados con Canarias.

Ha insistido en que comparece "como presidente del Gobierno, no como formación política" y su Ejecutivo tiene "una hoja de ruta clara" más allá de que pueda pasar a partir del domingo tras las Generales, subrayando que han trabajado con "lealtad institucional".

"Tenemos derecho a no tener que soportar en solitario toda la presión migratoria del África Occidental porque la ley de menores, como se discutió hasta la saciedad, no está dimensionada para tener que soportar miles y miles de niños menores que vienen a nuestras costas, porque el Gobierno de España no ha protegido nuestra frontera, o la Unión Europea no ha desplegado el Frontex en las costas de los países de emisión, con lo cual, no estamos ahora mismo reivindicando nada nuevo, estamos reivindicando nuestros derechos, y el Gobierno de Canarias los va a reivindicar, gobierne quien gobierne", ha señalado.

En esa línea ha advertido de que le "preocupa" lo que puede ocurrir si no se blinda la derivación de menores y hay un nuevo Gobierno que tenga "poca sensibilidad" con las islas.

"Si quieren, claro que pueden", ha comentado sobre las posibilidades de que el Gobierno estime las demandas del Gobierno canario, poniendo como ejemplo que han aprobado ya la subida del SMI o el 4,5% para los trabajadores públicos, o presumiblemente la revalorización de las pensiones o la prórroga del impuesto a la banca.

"CUESTIÓN DE VOLUNTAD"

De hecho ha comentado que la redacción de la modificación del artículo 35 la tiene el Ministerio de Infancia "desde hace más de tres semanas" por lo que es una "cuestión de voluntad".

Al margen de las demandas migratorias, el presidente ha exigido también otras medidas que están incluidas tanto en el 'Decreto Canarias' como en la 'Agenda Canaria' como la aprobación del descuento del 60% en el IRPF para los ciudadanos de La Palma o el abono de 100 millones para la reconstrucción de la isla tras la erupción.

Clavijo ha esgrimido un acuerdo por el que el Gobierno se comprometió a abonar 100 millones al año --el PSOE lo niega-- y hasta el momento solo aportó los del ejercicio 2023 y otros 200 los aporta el Gobierno regional vía superávit.

"Liberar los 100 millones de este año para la isla de La Palma lo puede hacer el ministro Arcadi España mañana, hoy y pasado", ha destacado.

Entre las demandas solicitadas al Gobierno central Clavijo también ha pedido prorrogar el convenio de carreteras hasta 2023 con 1.000 millones adicionales porque "el crédito se agotó", y hay muchas obras pendientes de adjudicar, especialmente en Tenerife y Gran Canaria.

"Es un asunto que se ha quedado sobre la mesa y nos preocupa que este Gobierno termine y que desde luego no podamos tener aclarado y especificado", ha explicado, subrayando que le "preocupa" que con un nuevo Gobierno y un nuevo ministro haya que "empezar de cero".

"Necesitamos la adenda al convenio de carreteras porque tenemos vías importantes que adjudicar. Y los proyectos, si se dilatan en el tiempo, se caducan las declaraciones de impacto ambiental, tenemos que empezar desde cero", ha destacado.

Clavijo ha dicho que si el Gobierno no aprueba estas peticiones las "consecuencias" las van a sufrir, por ejemplo, los ciudadanos de La Palma, que comprobarán como el Gobierno actual "los ha dejado tirados y no ha cumplido con la palabra firmada".

"Hemos trabajado con lealtad institucional, hemos elaborado un decreto canario, donde hemos puesto aquellos asuntos a los que los canarios tienen derecho. No estamos pidiendo nada. No estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo una atención especial", ha indicado, blandiendo lo recogido en la 'Agenda canaria', el Estatuto de Autonomía y los PGE.