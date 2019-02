Clavijo garantiza a los constructores un "buen empujón" en obra pública aunque lamenta la "falta de unidad" en Tenerife

Publicado 12/02/2019 13:58:35 CET

El presidente canario rechaza la demonización sobre la construcción y reclama 20.000 empleos nuevos para hacer "sostenible" al sector

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado este martes a los constructores que ha llegado "el momento de la acción" y habrá un "buen empujón" en la licitación y ejecución de obra pública.

En un desayuno informativo organizado por la patronal de la construcción en Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), ha comentado que se han incorporado 15 trabajadores a la Consejería de Obra Públicas para ganar en "agilidad", y ya hay 500 millones de obras en carreteras en licitación.

A corto plazo ha defendido, por ejemplo, el enlace de Chafiras-Oroteanda, el cierre del anillo insular y la construcción del tercer carril de la TF-5, al tiempo que ha reiterado que con las grandes infraestructuras ya están "cansados de diálogo".

"Lo hacemos y punto", ha señalado, dejando claro que ahora que se dispone de recursos económicos debido a la mejora de la crisis y la firma del convenio de carreteras, por lo que si vuelve a debatir y modificar proyectos, se pierden dos años "y no hacemos nada".

"Vamos a hacer las cosas, se pueden modificar los proyectos con complementarios pero no podemos repensarlo todo", ha indicado.

En el caso concreto de Tenerife, ha lamentado que en muchas ocasiones haya "falta de unidad" para ponerse de acuerdo en torno a los grandes proyectos, ya que hay muchos "noístas" que están "en contra de todo", y a veces, desde la administración, se echa de menos "un contrapeso".

"La defensa es cosa de todos pero si no nos organizamos, parece que el que se opone a todo es el que tiene más espacio en los medios de comunicación", ha señalado, poniendo como ejemplo las movilizaciones contra el tendido eléctrico de Vilaflor y el puerto industrial de Granadilla.

Clavijo ha resaltado la aprobación de la Ley del Suelo para poder "desburocratizar" la gestión, pues la competencia ambiental pasa de la Cotmac a los cabildos y los grandes ayuntamientos, y confía en que se potencie la inversión privada, pues hay suelo clasificado "para veinte años" y el sector de la construcción necesita 20.000 empleos nuevos "para ser sostenible".

En ese sentido, ha comentado que es "compatible" el "talento con el cemento", pues hay mucha innovación en el sector de la construcción, por ejemplo en torno a las edificaciones con eficiencia energética.

Además, ha lamentado que se haya "demonizado" a la construcción cuando la crisis se generó por una "burbuja financiera", hasta el punto de que lo considera un "sector noble", el segundo por detrás de los servicios "y con salarios más altos".

"EL QUE NO HACE NADA, NO LE PASA NADA", DICE SOBRE LOS FUNCIONARIOS

El presidente ha reflexionado sobre el papel de los funcionarios en la administración, porque ahora "cualquiera va al juzgado y denuncia", lo que hace que muchos se inhiban. "El que no hace nada, no le pasa nada, cobra igual a final de mes y no toma decisiones, y si le presionas, se pone de baja", ha agregado.

En cambio, ha señalado, "al que colabora lo meten en el juzgado", de ahí que crea que el sistema está "pervertido" porque cuando acudes en calidad de investigado "te montan un cirio".

En ese sentido, ha recordado el caso de la ampliación de la galería de Alcampo, en Tenerife, en el que durante 14 años estuvieron imputados un concejal y dos funcionarios, finalmente absueltos. "Han estado en entredicho y a los denunciantes no les pasa nada", ha apuntado.

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, ha reclamado una "modernización" de la estructura del Gobierno de Canarias para agilizar los procedimientos, una campaña de sensibilización para luchar contra la economía sumergida y la incorporación de más jóvenes al sector.

Asimismo, ha solicitado una reunión a Clavijo con todas las partes implicadas para buscar una solución conjunta a la falta de áridos en Canarias, que se va a agravar cuando empiecen las grandes obras en carreteras. "Cada uno dice cosas diferentes y estamos perdiendo energías", ha comentado.