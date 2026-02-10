Clavijo sobre los incentivos fiscales a mejoras salariales de Hacienda: "nunca es tarde si la dicha es buena"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Fern - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado que la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre los incentivos fiscales a las mejoras salariales llega "tarde", ya que recordó que su ejecutivo la había planteado, si bien matizó que "nunca es tarde si la dicha es buena".

De esta forma, respondía Clavijo, en la sesión de control al Gobierno regional, a la pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario David Toledo, quien le pedía una valoración del anuncio del Ministerio de Hacienda sobre los incentivos fiscales a las mejoras salariales.

El presidente canario indicó que con este planteamiento de Hacienda "se dieron cuenta" que las propuestas que se hacían desde el Gobierno de Canarias "eran las adecuadas".

Añadió que Canarias tiene un "problema de salarios más bajo que en la medida de España", lo que implica que la renta disponible "es más baja" y que los indicadores sociales tienen "más en riesgo de exclusión social" e, incluso, a lo largo del tiempo "se va cronificando porque no" se consigue "romper el círculo de la pobreza".

En este marco, explicó que el Ejecutivo canario se ha puesto a trabajar "de manera técnica", de tal forma que en 2025 más de "200.000 personas vieron subido su salario en el sector turístico gracias a que desde el Gobierno de Canarias y la Consejera de Turismo se facilitó el diálogo y la concertación social". Esto, dijo, ha permitido que en el año 2025 los salarios "subieron más" que la media de España en Canarias.

Por otro lado, Clavijo cuestionó cómo se le puede pedir a los empresarios que suban los sueldos, si los gobiernos "no" hacen la tarea, ya que apuntó que en las administraciones hay trabajadores públicos que cobran menos del 150% del salario mínimo interprofesional.

En este marco, citó que en el decreto de Canarias se recoge la posibilidad de subirle un 2% adicional. También aprovechó para apuntar que en los convenios colectivos, donde hay trabajadores que quedan fuera de ellos, se puede llegar a los mismos "bonificando la cuota patronal del empresario si le sube el sueldo".

Así, defendió que se sube la renta disponible para poder, además, "corregir" los indicadores de pobreza.

"Parece ser que eso es un pecado mortal en Canarias para los socialistas de Canarias y es el cielo para los socialistas de Canarias en Cataluña y en el País Vasco. Para ellos sí quieren eso. Para nosotros, para los canarios, no tenemos derecho a hablar, ni a rechistar, ni a reclamar nuestros derechos. Pues mire, este Gobierno a eso se niega, se va a negar y va a seguir trabajando", apuntilló para pedir a los partidos de la oposición que "se sienten y que luego critiquen el resultado".

"ALINEAR INTERESES"

Por su parte, el diputado del Grupo Nacionalista Canario David Toledo resaltó que cuando el Gobierno canario hizo ya la propuesta de incentivar las mejoras salariales "no" era para "enfrentar a nadie", sino para "alinear intereses, para que la clase empresarial pueda pagar mejores sueldos, para que los trabajadores puedan tener mejores retribuciones y para que las políticas públicas acompañen en todo este camino".

Toledo le reprochó a los socialistas el querer llevar al Parlamento canario debates "estériles" procedentes del Gobierno central. "No se puede intentar traer los debates estériles y tóxicos de Madrid a esta Cámara, porque es una falta de respeto y es lo que ustedes están empeñados a hacer durante todo el 2026", concluyó.