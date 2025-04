Clavijo, indignado por las "triquiñuelas" del Estado para "retrasar" la medida del TS sobre menores que piden asilo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este miércoles indignado por las "triquiñuelas" del Estado para "retrasar" la medida cautelar del Tribunal Supremo (TS) que le obliga a hacerse cargo de los más de 1.000 menores no acompañados que han solicitado asilo y que se encuentran en el archipiélago.

"Estas triquiñuelas que están intentando desde el Estado hacer para retrasar la aplicación de un alto del supremo me indignan y me llenan de vergüenza", apuntilló durante un Foro de Ser Canarias donde, agregó, que cuando escucha declaraciones en las que el Gobierno de España "insiste en que los menores se tienen que quedar en Canarias", cree que "no se ha reconducido ni se ha entendido nada".

Por ello, subrayó que los menores "tienen que salir de Canarias", ya que esto "nunca ha sido un problema económico", sino que existen unas "condiciones de hacinamiento que no es necesario explicar" y así "no" se puede atender a los menores porque estos menores, que son susceptibles de estar en la red de protección internacional, "se les está vulnerando doblemente sus derechos".

"Por lo tanto, es imprescindible que el Estado le haga caso al Supremo, que es la mayor instancia judicial de este país, que además los asuma y los menores tienen que salir. El Supremo ha dado un plazo de 10 días. Esta medida es una medida cautelar positiva", dijo para matizar que implica que el Gobierno central "tiene que asumir su responsabilidad".

De todos modos, indicó que en ese proceso, el Gobierno canario va a colaborar pero fue tajante al señalar que "no hay ninguna posibilidad" de que para responder a la medida cautelar del TS se produzca un traspaso económico y los menores se queden en Canarias.

"No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra. Vuelvo a repetir, esto no es un problema económico, este es un problema de atención a los menores. Y en Canarias, con 5.500 menores, no podemos atenderlo", subrayó, matizando que el Estado "tiene que sufragar esos costes, por supuesto, pero no es un problema económico, es un problema de capacidad de atenderlo".

Clavijo lamentó, además, el comportamiento tanto de PSOE como de PP, que consideró lo están haciendo "de manera igual frente a este fenómeno, dejando a Canarias solos" para finalizar apuntando que "no podría dormir con la conciencia tranquila" sabiendo que es "cómplice de vulnerar los derechos de niños y de niñas que huyen de violación, de muerte, de mutilación, de ablación, porque son ellos los que huyen, ellos no vienen por turismo".