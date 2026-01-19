Clavijo inicia el próximo lunes su tercer viaje a Marruecos para reforzar políticas de vecindad

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, saluda al secretario general del Transporte y Logística de Marruecos, Khalid Cherkaoui, para abordar la recuperación de la línea marítima entre Puerto del Rosario y Tarfaya - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, iniciará el próximo lunes su tercer viaje a Marruecos encabezando una delegación con empresarios y los rectores de las dos universidades públicas para reforzar políticas de buena vecindad y cerrar acuerdos bilaterales.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, subrayando que se tratará de apuntalar la 'Estrategia África'.

Clavijo prevé reunirse con autoridades políticas e institucionales y la Cámara de Comercio de Agadir, y también mantendrá encuentros sectoriales en línea con los desarrollados en su último viaje y que permitieron comenzar a trabajar en proyectos conjuntos de I+D+i, ha indicado Cabello.

El portavoz ha insistido en que "África es una oportunidad de cooperación, no una amenaza" y cuanto "más fuertes, sólidas y buenas sean las relaciones", mayor "espaldarazo" será para el archipiélago, dada su situación geográfica.