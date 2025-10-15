Clavijo insiste en cambiar la ley estatal de vivienda y defiende su gestión cuando no hay "varitas mágicas"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este miércoles una modificación de la ley estatal de vivienda en España de cara a seguir afrontando las dificultades de acceso de la población. Así, ha pedido a la oposición "un tono constructivo" y entender que ante este problema no hay "varitas mágicas".

"Esto es un problema que lo tenemos que resolver entre todos, ayuntamientos, Cabildos, Gobierno regional y el Estado también, cambiando la ley de vivienda. Asuman que si ustedes cambiasen la ley de vivienda automáticamente entrarían en el mercado del alquiler cientos de miles de viviendas en España, y a lo mejor, en Canarias, 30 o 50 mil, y eso bajaría el precio", ha señalado Clavijo durante una sesión de control en el Parlamento canario.

La defensa ha resultado de una pregunta socialista, formulada por Sebastián Franquis (PSOE), en cuanto a la valoración del Ejecutivo canario de la política de vivienda actual, cuestión frente a la que Clavijo ha respondido con tres adjetivos simples: "Rigurosa, seria y transparente".

En su intervención, Franquis ha tachado de "falsa" la premisa del Gobierno de que se están construyendo más viviendas en 2024 que en 2023, mientras "32.000 viviendas han salido del mercado residencial al uso turístico en solo dos años, desde que usted es presidente, dejando a 30.000 familias sin posibilidad de buscar un hogar".

"Ni en el 2024 ni en el 2025, señor presidente", ha afeado el diputado socialista.

"Necesitamos un gobierno que haga frente a la situación, que aplique la ley de vivienda, que frene la especulación, que limite el alquiler de la vivienda en nuestra comunidad autónoma (..). Necesitamos un gobierno que ponga límites y que defienda a la gente frente al mercado", ha argumentado.

Por su parte, Clavijo, que ha intentado esbozar su política y afear la de la oposición, ha tomado como ejemplo el decreto canario que busca facilitar la obtención de licencias con entidades colaborativas y colegios profesionales. "En la ciudad de Las Palmas, donde llevan 10 años gobernando ustedes (PSOE), es uno de los municipios con más problemas, pero han renunciado motu propio al decreto, sancando pecho", ha contextualizado.

"¿Sabe cuánto tarda el Ayuntamiento, en el que ustedes llevan gobernando y teniendo la alcaldía, en dar una licencia de obra? ¿Para un edificio de media? ¿Lo sabe? Ya se lo digo yo, más de dos años. Más de dos años y tenemos una alcaldesa clamando por un problema de tensión de vivienda en el municipio", ha afeado.

CONTROL AL GOBIERNO

Y en vivienda también ha incidido Nueva Canarias-Bloque Canarista, a través de Luis Campos, quién ha cuestionado al Gobierno si piensa adoptar alguna medida para movilizar vivienda vacía en las islas y favorecer, de este modo, el alquiler "seguro y asequible". Más aún cuando el último informe de Cáritas, ha puntualizado, expone que "solo en Tenerife casi 3.000 personas viven en esta dramática situación".

"Ustedes son los campeones de las medidas que favorecen a los especuladores, a los que más tienen, porque para la mayoría social son un absoluto fracaso", ha criticado Campos, que ha recordado que hoy, en las islas, un canario destina "el 70% de su salario a pagar el alquiler, que ha crecido en el último año un 18%".

Así, ha afeado al Ejecutivo que tras la aprobación del decreto canario -- y "sin consenso"-- para propiciar medidas urgentes en materia de la vivienda en 2024, hayan pasado casi ya "20 meses" y "no hayan sido capaces de recuperar ni una sola de las 211.000 viviendas vacías" en la comunidad autónoma.

Frente a ello, el jefe del Ejecutivo regional ha presumido que durante 2024 se hayan construido, pedido liencias de visado y de obra en mucha "más" cantidad que en la legislatura del 'Pacto de las Flores'. "Si usted me está juzgando por 20 meses, pues mire, como comprenderá, yo creo que es bastante injusto. Nosotros sí los podemos juzgar ustedes, lo juzgó la población también, por 4 años", ha proseguido.

SIN "SOLUCIONES MÁGICAS"

Si bien Clavijo ha resumido en una enumeración sencilla las propuestas llevadas a cabo por su Ejecutivo, entre ellas el Bono Joven, el decreto regional de medidas urgentes, el acuerdo en el Congreso para la materialización de la reserva de inversiones y facilitar la construcción de vivienda, no se tratan de "soluciones mágicas", ya que este es un problema que se debe abordar "entre todos", con participación de las administraciones implicadas.

Por su parte, Nicasio Galván (Vox), ha ahondado en la capacidad de los Ayuntamientos para la expropiación de las viviendas vacías, pregunta que ha contado con una respuesta afirmativa del presidente regional, que advierte que esta posibilidad está desde hace tiempo, mientras ha recordado la estrategia que el Ejecutivo ha llevado a Europa, para limitar la compra de vivienda a extranjeros y el trabajo en torno a la ley de residencia.

Un hilo de acción que se complementa, añade, con la iniciativa legislativa de facilitar la disposición de suelo para construir vivienda, con posibilidad de poder simplificar el procedimiento para la obtención de la licencia necesaria. Cuestión que, ha continuado, se complementa con la facilitación de financiación para promotores a través de la reserva de inversiones y la hipoteca joven, para avalar el 20% de la compra.

"Nosotros también hemos habilitado la modificación de la ley de bases de régimen local para poder darle control a los ayuntamientos sobre el empadronamiento", ha añadido Clavijo.