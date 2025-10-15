Clavijo insta a "revisar entre todos" el modelo de licitación pública para garantizar las infraestructuras

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado este miércoles a "revisar entre todos" el modelo de licitación y la ley de contratos del sector público para garantizar la ejecución de infraestructuras y que vayan al ritmo de las demandas de la sociedad.

En respuesta a una pregunta de ASG en la sesión de control ha comentado que hay "distorsiones" porque cuando se produjo la crisis financiera en 2008 se empezó a "priorizar el precio por encima de todo" lo que deja "licitaciones frustradas" y obras adjudicadas que "se frustran por el camino".

En ese sentido, ha comentado que para las administraciones públicas es un "vía crucis" deshacer un contrato porque lleva "años y años de juicios y revisiones de precios", al tiempo que no ha ocultado como los precios del transporte "impactan" en el coste final de los proyectos, especialmente en las islas no capitalinas.

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha advertido de que los fracasos en las licitaciones son "algo estructural" en las administraciones públicas porque muchas obras "no se adjudican", lo que demuestra que "algo falla".

Por ello ha pedido acometer una "reflexión" sobre como se redactan los proyectos, la falta de personal o los sobrecostes de las islas no capitalinas.