Clavijo invita a Abascal a visitar el barco de Open Arms para que escuche el "drama" de un rescate de migrantes

El presidente canario se aferra al formato de la sesión de control para obviar el debate sobre los pactos de CC y Vox en los ayuntamientos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha invitado públicamente este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, a que visiten juntos el barco de Open Arms que realiza actividades divulgativas en Canarias para que "escuche" el drama de un rescate de migrantes.

"Escuchen a los marineros, escuchen a los que se tiran al mar a jugarse la vida, escuchen el drama de elegir entre dejar a un niño huérfano y rescatarlo o que muera el niño y rescatar al padre, esas son las decisiones que tenían que tomar", ha espetado al portavoz de Vox, Nicasio Galván, en la sesión de control del Pleno del Parlamento.

Clavijo no cree que sea de "demócrata" pedir que se hunda el barco o movilizar a la Armada en alta mar para que "hundan los cayucos y las pateras con la gente dentro" y afeado a los dirigentes de Vox que se den "golpes en el pecho y autoproclamarse cristiano practicante" mientras realizan este tipo de declaraciones.

Ha insistido en cargar contra Vox porque su programa político "es acabar con la vida de aquellos que huyen del hambre, de la muerte y de la miseria", al tiempo que ha vuelto a cuestionar sus "actitudes fascistas".

"Esas personas --en referencia a los marineros del Open Arms-- se juegan la vida, insisto, se jugarían la vida, como dije, por salvarlo a usted o a su jefe, si en un momento determinado tendrían que tirarse al mar para salvarles la vida, esa es la diferencia", ha señalado, al tiempo que ha invitado a Galván a acudir "a los tribunales" si tiene pruebas de que la ONG se enriquece con el tráfico de migrantes.

Galván ha comentado que Open Arms no es sino "un eslabón más" de la cadena tráfico de seres humanos y de "enriquecimiento de las mafias" porque "lo que hace es ir a las costas africanas a recoger directamente ahí a los inmigrantes ilegales" y también "incumple la ley del mar" al no llevarlos al puerto más cercano, que estaría en la costa africana.

"Esta manera de actuar es lo que enriquece a esta ONG y a sus dirigentes, que hacen del tráfico de seres humanos un negocio y un modo de vida, y esta realidad no la pueden ocultar ni insultando a Vox ni a su presidente", ha destacado.

Ha puesto sobre la mesa que trabajadores de Salvamento Marítimo han cuestionado el despliegue de la ONG en aguas del archipiélago y afeado al Gobierno de Canario que haya entregado 30.000 euros a Open Armas para divulgar la 'ruta canaria' cuando tendría que haberlos destinado a las fuerzas de seguridad.

GALVÁN: LOS INSULTOS REFUERZAN A SU FORMACIÓN

Galván ha reprochado a presidente los "insultos" a su formación pero ha dejado claro que a "cada insulto o cada intento" para que su formación se calle lo que hace es "reforzar" las "ganas" de trasladar el mensaje.

"Esa época en que se bajaba la cabeza y se callaba cuando se recibían insultos se acabó desde que estamos nosotros en este Parlamento", ha explicado.

Clavijo ha querido obviar también las críticas de NC-BC sobre su falta de coherencia tras llamar "auténtico fascista" a Abascal y después mantener acuerdos políticos entre CC y Vox en los ayuntamientos de Arona, Teguise y Granadilla.

Así, ha acusado al portavoz canarista, Luis Campos, de llevar la "crispación" al Parlamento de Canarias cuando los pactos municipales no guardan relación con la sesión de control al Gobierno --se abrió a un debate como secretario general de CC-- si bien esgrimió su "preocupación" por que haya ciudadanos en las islas que crean que las propuestas de Vox puedan ayudar a solucionar los problemas.

Para Clavijo, "la actitud de algunos lo que está haciendo es generar un sentimiento de descrédito y de desafecto de la población con la política que está haciendo que discursos políticos como esos sean comprados por muchísima gente".

Campos ha coincidido con el presidente en que Abascal es un "fascista y xenófobo" por pedir el hundimiento del barco de Open Arms con el "pequeño problema" de que CC y Vox son "socios" en varios ayuntamientos del archipiélago.

En esa línea ha valorado los "principios" de Clavijo pero al mismo tiempo ha ironizado con que le duran "60 segundos" pues es lo que se tarda en firmar acuerdos políticos con Vox, una organización que "niega los derechos de las mujeres, la violencia machista y los derechos humanos" y cuyo "principal objetivo" es "acabar" con los nacionalismos, la España de las autonomías y el autogobierno.

"Si usted necesitara 15 veces en ayuntamientos pactar con Vox, usted lo haría, en 15 ocasiones, usted abriría la puerta a los fascistas, en 15 ocasiones, usted blanquearía los discursos de odio", ha destacado.