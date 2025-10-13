Clavijo y Montero se reúnen este martes para repasar la 'agenda canaria' y los incumplimientos del Estado

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúnen este martes en Madrid para repasar la gestión de la 'agenda canaria' y los incumplimientos del Estado con el archipiélago.

Así lo ha avanzado este lunes el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que ha señalado que la delegación canaria acudirá a la cita con los números "muy claritos" y para que el Gobierno central "no se despiste con ningún euro" de las partidas pendientes.

Ha apuntado que Canarias tiene que "seguir avanzando" y por ello se ahondará en el 'decreto canario' que ultima ya el Gobierno para que se traslade al Gobierno central y finalmente sea convalidado en el Congreso de los Diputados.

Cabello ha comentado que "no hay ninguna excusa" para cumplir con Canarias aunque la política nacional sea una "jaula de grillos" y ha detallado que en la reunión se va a incidir, entre otras cosas, en los 100 millones pendientes para la reconstrucción de La Palma, la bonificación del 60% en el IRPF o los planes de empleo e infraestructuras educativas.

Igualmente se va a solicitar que se "acelere" la entrega antes de final de año de los 303 millones de transferencias de capital pendientes y se hará un análisis de la posible presentación de los PGE que ha anunciado el Gobierno central para tener información "de primera mano".

Frente a este contexto de incertidumbre derivada del Gobierno central ha comentado que "Canarias cumple y hace su tarea" y el 31 de octubre registrará en el Parlamento regional las cuentas autonómicas del próximo año.