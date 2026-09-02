Clavijo, "perplejo" ante el informe que vincula a Marruecos con la entrada masiva a Ceuta

Izado de la bandera de la ciudad autónoma de Ceuta en la sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife
Izado de la bandera de la ciudad autónoma de Ceuta en la sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS
Europa Press Islas Canarias
Publicado: miércoles, 2 septiembre 2026 14:39
Seguir en

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este miércoles "perplejo" ante el informe de la Policía Nacional que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

En declaraciones a los periodistas ha indicado que "la confianza de las instituciones se pierde" en este tipo de casos porque no se sabe si "se debe a una maniobra política", si bien ha resaltado que su Gobierno está "seguro y comprometido" con la "seriedad" de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El presidente ha insistido en que "durante mucho tiempo" se ha sostenido que "no había habido aviso" y se ha intentado "desviar la atención" y que "ahora" aparece un informe policial dentro del propio Ministerio de Interior.

Clavijo ha dicho también que su Gobierno no convoca ni promueve ninguna concentración en apoyo a Ceuta y las personas que quieran acudir lo harán "libremente" --el papel del Ejecutivo se ha limitado a izar la bandera de la ciudad autónoma--.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado