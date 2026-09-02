Clavijo, "perplejo" ante el informe que vincula a Marruecos con la entrada masiva a Ceuta

Izado de la bandera de la ciudad autónoma de Ceuta en la sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este miércoles "perplejo" ante el informe de la Policía Nacional que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

En declaraciones a los periodistas ha indicado que "la confianza de las instituciones se pierde" en este tipo de casos porque no se sabe si "se debe a una maniobra política", si bien ha resaltado que su Gobierno está "seguro y comprometido" con la "seriedad" de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El presidente ha insistido en que "durante mucho tiempo" se ha sostenido que "no había habido aviso" y se ha intentado "desviar la atención" y que "ahora" aparece un informe policial dentro del propio Ministerio de Interior.

Clavijo ha dicho también que su Gobierno no convoca ni promueve ninguna concentración en apoyo a Ceuta y las personas que quieran acudir lo harán "libremente" --el papel del Ejecutivo se ha limitado a izar la bandera de la ciudad autónoma--.