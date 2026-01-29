Clavijo pide a PSOE y NC-BC que vuelvan negociar el 'Decreto Canarias' para evitar "división" ante el Estado

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido este jueves a PSOE y NC-BC que "se vuelvan a sentar" en las reuniones para negociar de forma consensuada el 'Decreto Canarias' con el fin de evitar la "división" ante el Gobierno central y tener "más fuerza".

"Yo voy a seguir tendiendo la mano, voy a seguir con el modo canario de hacer las cosas, saben que hago un esfuerzo continuo precisamente para que la crispación y el enfrentamiento de Madrid no contamine las islas, creo que la ciudadanía no espera de nosotros con la situación en la que estamos peleas, bronca y enfado", ha señalado a los periodistas a la salida de la reunión con los grupos parlamentarios de la que se han ausentado socialistas y canaristas.

Clavijo, que ha precisado que el plante es del grupo parlamentario, no del PSOE, ha dicho también que el documento se va a abrir ahora a las aportaciones de la Fecam y la Fecai y del Consejo Asesor, y tras su aprobación en Consejo de Gobierno, se remitirá al Parlamento en forma de comunicación para que los grupos puedan realizar aportaciones.

El cronograma que maneja el Ejecutivo canario es destinar el mes de febrero a todas estas reuniones para dejar cerrado el texto y a partir de ahí, solicitar una reunión con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para empezar a negociar con el Gobierno central.

