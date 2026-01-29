Clavijo pide a PSOE y NC-BC que vuelvan a negociar el 'Decreto Canarias' para evitar "división" ante el Estado

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido este jueves a PSOE y NC-BC que "reflexionen" y "se vuelvan a sentar" en las reuniones para negociar de forma consensuada el 'Decreto Canarias' con el fin de evitar la "división" ante el Gobierno central y tener "más fuerza".

"Yo voy a seguir tendiendo la mano, voy a seguir con el modo canario de hacer las cosas, saben que hago un esfuerzo continuo precisamente para que la crispación y el enfrentamiento de Madrid no contamine las islas, creo que la ciudadanía no espera de nosotros con la situación en la que estamos peleas, bronca y enfado", ha señalado a los periodistas a la salida de la reunión con los grupos parlamentarios de la que se han ausentado socialistas y canaristas.

Clavijo, que ha precisado que el plante es del grupo parlamentario, no del PSOE, ha dicho también que el documento se va a abrir ahora a las aportaciones de la Fecam y la Fecai y del Consejo Asesor, y tras su aprobación en Consejo de Gobierno, se remitirá al Parlamento en forma de comunicación para que los grupos puedan realizar aportaciones.

El cronograma que maneja el Ejecutivo canario es destinar el mes de febrero a todas estas reuniones para dejar cerrado el texto y a partir de ahí, solicitar una reunión con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para empezar a negociar con el Gobierno central.

El presidente canario ha recordado que este proceso se inicia tras el encuentro en verano con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le ofrece como "solución" a la falta de PGE y los retrasos en el cumplimiento de la 'agenda canaria', la elaboración y aprobación de un decreto ley, entre otras cosas porque tanto PSOE como PP suscribieron tanto el nuevo Estatuto de Autonomía como la propia 'agenda canaria'.

En esa línea ha comentado que el objetivo de este decreto es acabar con la "interinidad" que impide "planificar y establecer políticas a largo plazo" ya que se están "poniendo los cimientos de los próximos 20 años de Canarias".

Clavijo ha insistido en su oferta de alcanzar el "mayor consenso" y ha justificado la no incorporación de medidas propuestas por PSOE y NC-BC a que estaban vinculadas a cuestiones competencia del Gobierno canario y no del central, que es lo que compete al decreto.

"No es que no hayamos querido o los servicios jurídicos de la comunidad autónoma no hayan querido incluir las peticiones de NC-BC y PSOE, las que se han hecho para las competencias del Estado se han recogido y las que no tienen nada que ver con este decreto, pues no se pueden recoger porque no podemos ponerlas", ha agregado.

A su juicio, "no es un documento político, no es una declaración de intenciones, no es un manifiesto político, es un decreto ley".

Clavijo entiende que "es un documento absolutamente técnico" y "riguroso" porque debe ser validado por la Abogacía del Estado y los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados y del Gobierno central.

Ha relatado que el decreto incluye asuntos "muy definidos" como la vivienda, la dependencia, la doble insularidad, la movilidad o desbloquear recursos económicos para el ingreso mínimo vital, la educación obligatoria de 0 a 3 años, bonificar a los empresarios que paguen por encima de convenio o los funcionarios que ganen menos del 150% del salario mínimo.

"Son cuestiones que van directamente a la calidad de vida de las personas, que van directamente a los problemas que tienen los canarios, y eso es lo que buscamos y para eso necesitamos la fuerza. No es una buena noticia que el PSOE y NC-BC se descuelgues y les pido desde aquí que reflexionen y que se incorporen", ha comentado.

Ha apuntado que si finalmente el PSOE se descuelga, el proceso "no carece de sentido" ya que no le "cabe en la cabeza" que ni los socialistas ni el propio Pedro Sánchez "no quieran desarrollar" el Estatuto de Autonomía, las partidas del presupuesto de 2023 o la propia 'agenda canaria'.

Entonces, ha proseguido, "estaríamos hablando obviamente de que ellos han decidido romper con Canarias y no lo creo, yo espero que esto sea un enfado, una pataleta del grupo parlamentario, porque ni siquiera es el PSOE de Canarias, yo no he escuchado al secretario general de Canarias --Ángel Víctor Torres-- decir que se levanta de la mesa".

Clavijo no ha dado por rotas las negociaciones con la oposición y sigue abierto al "diálogo".

CC: NO HAY PRIVILEGIOS NI PREBENDAS

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha indicado que "todo" lo que contiene el decreto lo han firmado tanto PSOE como PP y es "compatible" con el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias, sin "ningún privilegio ni ninguna prebenda".

De esta forma, ha insistido en que "todo lo que hay ahí es importante para la ciudadanía de Canarias", desde el transporte hasta las pensiones no contributivas, para que no repercuta en el IRPF si Canarias decide aportar más dinero.

Ha coincidido con el presidente en que las aportaciones solicitadas a los grupos eran sobre las relaciones Canarias-Estado, no sobre competencias autonómicas, ya que eso "se discute" en el Parlamento regional.

En esa línea ha comentado que el debate sobre la comunicación en el Parlamento será una "nueva oportunidad" para PSOE y NC-BC para que se sumen al acuerdo a través de propuestas de resolución.

Barragán cree que ante la "fragilidad" política que hay en las Cortes, se abre una "oportunidad" para que el decreto pueda ver la luz, al tiempo que ha reconocido que si hubiera PGE y se materializara la 'agenda canaria', no sería necesarias estas negociaciones.

PP: "CANARIAS NO LES INTERESA"

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, se ha mostrado sorprendida por la ausencia de PSOE y NC-BC de la reunión, lo que demuestra, a su juicio, que "Canarias no les interesa".

Ha dicho que su partido tiene "muy claro" que Pedro Sánchez lleva desde el año 2018 "ninguneando a Canarias cada vez que puede" y ahora el PSOE canario ni siquiera "se ha sentado simplemente en una mesa para hablar, para negociar por el futuro y el porvenir de todos los canarios".

AHI: POSTURA "INACEPTABLE" DEL PSOE

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha valorado la inclusión en el decreto de fijar una OSP entre El Hierro y La Palma y no entiende el plante de PSOE y NC-BC ya que el texto "supone un antes y un después" para Canarias porque si se aprueba por el Gobierno central y se convalida en el Congreso va a suponer que en las 'islas verdes' "paguen la mitad" de la Seguridad Social y tengan un 60% de deducción en el IRPF o que consigamos esa tan ansiada OSP entre El Hierro y La Palma.

Por ello ha apelado a "seguir trabajando" para "construir consenso" de tal manera que ha llamado a las dos fuerzas de la oposición a volver a la mesa de negociación.

Además ha remarcado que parece que hay "dos partidos socialistas", uno en El Hierro, donde se apoyan las mociones en torno al decreto, y otro que "hoy no se sienta en la mesa, hoy no dialoga, hoy no hace proposiciones, excepto todas aquellas que hicieron a sabiendas de que no se podían recoger en este decreto ley, porque en este decreto ley se tiene que hablar de aquellas competencias que son del Estado".

Para Acosta, "no es una carta a los Reyes Magos, son propuestas que nacen del convencimiento de que hay un respaldo jurídico detrás, no es un documento político, es un documento jurídico que sin duda ayudaría mucho a nuestra tierra y que desgraciadamente hoy parece que estamos algo más lejos de conseguirlo por la postura inaceptable del PSOE".