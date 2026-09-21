Clavijo pide reunirse con Fitto para profundizar en los planes de la UE sobre la nueva Estrategia RUP

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el presidente, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente por carta al vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, un encuentro para profundizar en los planes de Bruselas respecto a la aplicación de la nueva Estrategia de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) presentada el pasado 10 de septiembre.

De esta manera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este lunes, el también viceconsejero de Presidencia ha explicado que el encuentro tendría lugar durante la Conferencia de Presidentes RUP que se celebrará a principios de noviembre en Guadalupe.

En su carta, Clavijo expresa su "sincero agradecimiento" por el trabajo desarrollado por la Comisión Europea, y especialmente por Fitto y su equipo, en la elaboración y presentación de la Estrategia RUP.

Además, celebra "muy especialmente" que esta nueva etapa de la política europea hacia las regiones ultraperiféricas parta de un reconocimiento reforzado de sus singularidades, así como del "importante potencial que estos territorios representan para el conjunto de la Unión".

Por su parte, el presidente ha puesto el acento en este sentido en la relevancia que concede a la dimensión geoestratégica de las regiones ultraperiféricas; y ha recordado que Canarias, situada en la frontera sur de Europa y en una posición privilegiada en el Atlántico medio, junto al continente africano, reviste una especial trascendencia en este ámbito.

Por ello, ha solicitado conocer con mayor detalle cómo prevé la Comisión trasladar esta dimensión geoestratégica a medidas e instrumentos concretos, y de qué manera podrán las RUP participar activamente en políticas vinculadas a las relaciones exteriores, la cooperación con países del entorno, la seguridad, la conectividad, la política marítima, la energía o la autonomía estratégica europea.

RECONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICIDADES DE LAS RUP

Clavijo también ha trasladado al vicepresidente europeo que es fundamental que el reconocimiento de las especificidades de las RUP mediante esta nueva Estrategia tenga una traducción efectiva en la gestión de los fondos europeos.

En su misiva a Raffaelle Fitto recuerdó de igual modo que la experiencia acumulada demuestra que las particularidades territoriales, económicas y administrativas de las regiones ultraperiféricas requieren procedimientos suficientemente flexibles que permitan ejecutar los recursos europeos con mayor agilidad y eficacia.

Por esta razón, presidente ha solicitado a Fitto conocer más detalles sobre cómo se concretará el paquete normativo específico para las RUP presentado junto con la nueva Estrategia.

En concreto, espera que el vicepresidente de la Comisión Europea facilite información sobre la hoja de ruta prevista por Bruselas, los próximos pasos en relación con las medidas que afectan específicamente a las RUP portuguesas y a Canarias, así como el calendario previsto para su negociación y posterior adopción.

Con todo, Clavijo ha considerado que este paquete de medidas debe suponer "un avance significativo en la aplicación real y sistemática del artículo 349 del Tratado", permitiendo que las singularidades de las regiones ultraperiféricas sean consideradas desde el momento mismo de la elaboración de las políticas y normas europeas, y no únicamente mediante correcciones posteriores.

Asimismo, ha afirmado que la nueva Estrategia abre "una etapa de enorme importancia" para las regiones ultraperiféricas y expresa la voluntad de Canarias de contribuir activamente a su desarrollo, manteniendo con la Comisión Europea el diálogo estrecho y constructivo que ha caracterizado todo el proceso de elaboración del documento.