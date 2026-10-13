Clavijo recuerda al Gobierno que le restan "47 días" para cumplir con Canarias y no "quebrar" su confianza

Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente, Fernando Clavijo, en un Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este martes al Gobierno central, liderado por el presidente Pedro Sánchez, que aún están "gobernando" y que le restan "47 días" para cumplir con una Agenda Canaria que se firmó y que, de no cumplirse, se "quebraría la absoluta confianza que se mantuvo con aquellos que lo firmaron".

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta formulada por Raúl Acosta (AHI) durante el Pleno de este martes sobre si existe margen para el cumplimiento de los compromisos pendientes del Estado a pesar de la reciente convocatoria de elecciones generales.

"Somos conscientes de que el margen es bastante limitado, y que el escenario político no es el más propicio, pero los herreños se preguntan qué pasa con la bonificación del 60% del IRPF en El Hierro y La Gomera, y la Obligación de Servicio Público (OSP) marítima entre el Hierro y La Palma, que también se negoció en ese decreto Canarias y de la que aún no hemos oído hablar nada", ha señalado Armas.

Por su parte, Clavijo ha recordado que el Gobierno central "no está en funciones", que "sigue gobernando" y que, pese a la reciente convocatoria electoral, "hay una diputación permanente" que está ahí, por lo que "si se quiere, se puede" cumplir. De este modo, ha advertido al Gobierno estatal que "le quedan 47 días" para atender la lista de prioridades que tiene sobre la mesa.

"Tiene la necesidad de firmar el convenio de carreteras cuatro años más, que no hay que llevar ningún decreto ley y convalidar nada, simplemente firmar. Las partidas las tienen en los presupuestos, porque están en los presupuestos del 23, que se han ido prorrogando. Y tienen el texto legislativo redactado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para la modificación de cara a limitar la compra de vivienda a extranjeros en Canarias", ha recordado.

Ha señalado, además, que el Gobierno central también tiene la postura canaria respecto al modelo de cogestión de sus aeropuertos, así como la postura para que La Palma y la de Tenerife acojan las futuras instalaciones del Centro de Investigación Vulcanológico.

"Tienen la solicitud de los 200 millones que ya hemos adelantado frente a la recuperación de la isla de La Palma tras el volcán, así como de la bonificación del 60% del IRPF para el periodo 2027, y también los 105 millones reclamados para el plan de vivienda y la garantización de la gratuidad del transporte público, y del 75% de descuento para residentes en el transporte aéreo y marítimo", ha añadido.

El presidente de Canarias ha mostrado al Estado toda su "predisposición" para, en los próximos 47 días, dar cumplimiento a la Agenda Canaria. "De no cumplirse, quebraría la absoluta confianza que se mantuvo con aquellos que lo firmaron", ha aseverado.