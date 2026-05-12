Clavijo recuerda a Vox que Canarias "no quiere estar" en su 'prioridad nacional', que "anula" a las CCAA

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente Fernando Clavijo ha afeado hoy en el Parlamento la 'prioridad nacional' de Vox, esa en la que Canarias "no quiere estar" y que buscaría "desatender" la atención humanitaria a migrantes, "centralizar" competencias y "anular" a las comunidades.

La valoración de Clavijo ha surgido con motivo de una pregunta formulada en pleno por el diputado de Vox en el Parlamento, Nicasio Galván, que ha cuestionado al Ejecutivo regional si considera si los datos de criminalidad en Canarias proporcionados por el Ministerio de Interior son "falsos", en donde se situaría una subida de los delitos criminales en las islas en un 3% en 2025 respecto al año anterior.

Y frente a los datos oficiales del Ministerio, Galván ha aportado, en contraste, los recabados por su formación en Navarra: "La Policía Foral, a pregunta de Vox en el Parlamento navarro, determinó que el 63% de los detenidos por delitos sexuales, el 73% de los detenidos por homicidios y el 72% de los detenidos por robos son extranjeros".

"CONFIANZA" EN DATOS OFICIALES

Ante estas cifras, Clavijo ha mostrado su confianza en los datos ofrecidos por el Ministerio de Interior, dado que son "oficiales". "Yo imagino que usted está haciendo méritos para que lo pongan en la lista al Congreso de los Diputados, y por eso habla de Navarra, habla de cualquier sitio menos de Canarias", ha reprochado el presidente.

Ha cuestionado a Galván la "interpretación" errónea de Vox de las cifras de criminalidad del Ministerio, al tiempo que el diputado de Vox ha advertido en su intervención a Clavijo que "en todos los sitios en donde se ha producido un proceso de inmigración ilegal masiva descontrolada --en alusión a la crisis migratoria vivida por las islas--, ha supuesto un incremento de la criminalidad".

En su réplica, Clavijo ha recordado a Vox en el Parlamento canario que las islas "no quieren estar" en la 'prioridad nacional' establecida por la formación, esa que supondría "dejar de atender sanitariamente" a los migrantes que arriban a las costas y que busca "centralizar absolutamente" las competencias y "anular" a las CCAA.