Clavijo reprocha que Sánchez siga sin contestar a Canarias sobre si puede destinar el superávit a vivienda

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reprochado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que siga sin contestar al Gobierno canario sobre si puede o no destinar el superávit generado en las cuentas de la comunidad autónoma a políticas de vivienda.

"El presidente --Sánchez-- no me ha contestado. Sé que está ocupado. Sé que está ocupado y, a lo mejor no ha comido, pero no me ha contestado. Y se lo dije en la Conferencia de Presidentes, le dije oye, nos gustaría (...). Se lo he preguntado a la vicepresidenta, se lo he dicho al ministro Torres, y sin embargo sigo sin recibir ninguna respuesta", apuntilló.

Clavijo contestaba así en la sesión de control en la cámara autonómica después de que el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario Sebastián Franquis le pidiera un balance sobre cómo afronta Canarias actualmente el desafío del acceso a la vivienda.

En este sentido, el presidente canario admitía que su balance "siempre" es "insatisfactorio", al tiempo que subrayaba que "sería fundamental" poder destinar los "200, 400 millones que se pueden ir generando de superávit. No solo del gobierno, sino de los cabildos y de los ayuntamientos para esa construcción".

Asimismo aprovechó para comparar la política de vivienda de su ejecutivo con la del gobierno en el que Franquis estuvo al frente de dicha consejería. "Este Gobierno de Canarias, en materia de vivienda, ha hecho en dos años lo que usted fue incapaz de hacer, usted además en concreto, en cuatro años, multiplicado, vamos, de aquí hasta el infinito", apostilló.

Clavijo afirmó que son "perfectamente conscientes" de que la vivienda es un "grave problema" en todo el país, de ahí que pidió al diputado socialista reflexionar sobre el cambio en la Ley de Vivienda que hicieron, ya que para el presidente canario esto ha provocado "sacar vivienda del alquiler porque los propietarios no quieren alquilar".

Ante ello, en Canarias indicó que se ha hecho el decreto para la disposición del suelo, para facilitar que los ayuntamientos den la licencia, incidiendo en que tienen el presupuesto "más alto de toda la historia de la democracia en el ICAVI".

Además apuntó que en los presupuestos generales de la comunidad autónoma se han puesto bonificaciones fiscales para que los que tengan una vivienda vacía "puedan tener una bonificación en el IRPF y ponerla en alquiler".

Por su parte, Franquis optó por exponer datos como que los precios "se han disparado" en los dos últimos años, tanto en la liquidez como en la venta de la vivienda, la compra de la vivienda, señalando que el 36,5 por ciento del salario de un trabajador en Canarias "se destina exclusivamente a la vivienda".

También agregó que hay más de 60.000 familias en Canarias que retrasan el pago del alquiler o el pago de la hipoteca, matizando que la "mitad de las familias en Canarias reconocen que no pueden pagar, que no pueden destinar sus ahorros al pago de la vivienda".

Por último, expuso a Clavijo que en los años que lleva de gobierno, "más de 30.600 viviendas del mercado residencial han pasado al mercado turístico", criticando que producto de sus políticas tienen dos decretos aprobados pero "ni una sola vivienda pública" construida en Canarias.

Para subrayar que las viviendas que están construyendo en las islas "es precisamente producto del plan de vivienda que aprobó el Gobierno --central-- y que aprobó unánimemente este Parlamento", incidiendo en que "no tiene nada que ver con sus políticas".

Finalmente, el diputado socialista achacó al presidente canario que en su primera etapa de gobierno ha destinado a la vivienda "341 millones de euros", mientras que el anterior ejecutivo se situó en 688 millones de euros, "más del doble".