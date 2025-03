Clavijo señala que Canarias ha encargado un análisis jurídico para legislar la residencia en la compra de casas

Archivo - El presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista, David Toledo (c), junto al candidato a la investidura como presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC) (d) y el secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife, Franc

Archivo - El presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista, David Toledo (c), junto al candidato a la investidura como presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC) (d) y el secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife, Franc

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes que desde el Ejecutivo regional se ha encargado un análisis jurídico con el fin de abordar una norma legislativa sobre los residentes y la compra de inmuebles.

De este modo ha respondido Clavijo al ser cuestionado por la hoja de ruta marcada ante el Estado y ante Europa para conseguir que Canarias tenga una ley de residencia, tras ser preguntado en la sesión de control parlamentario por el diputado del Grupo Nacionalista Canario David Toledo.

El presidente canario ha afirmado que el Gobierno autonómico está embarcado en este camino, y muestra de ello es la comisión de reto demográfico que se celebró en el Parlamento regional y que terminó con una serie de conclusiones, o el hecho de que será uno de los asuntos también que la Oficina de Prospección Estratégica va a llevar porque Canarias "no" puede continuar "con este ritmo de crecimiento".

Así como consideró que tampoco puede continuar con "determinadas dificultades" que están teniendo los canarios en algunas zonas del archipiélago donde "ya o no te sientes que eres canario o que no estás en Canarias o realmente te sientes que no eres capaz de vivir en coordinación con la actividad turística o la actividad económica que se desarrolla".

Por ello, Clavijo expuso que para abordar esta situación desde el Gobierno de Canarias se ha encargado un análisis jurídico a un despacho de abogados, recordando que hubo gobiernos anteriores que lo hicieron, pero ahora se ha actualizado "esos casos extraordinarios que hay en la Unión Europea, que hay y existen", al tiempo que se han abierto dos líneas de trabajo.

Explicó que la primera de estas líneas de trabajo se centra en la legislación básica de las corporaciones locales que "permite al Estado regular y establecer normas". En relación con ello manifestó que incluso existe una sentencia en Bilbao, de tal forma que se "puede permitir a los ayuntamientos, en determinadas ocasiones, poner condiciones para los residentes o para la compra de los inmuebles", siendo este un trabajo, matizó, que "se puede hacer solo con el Estado".

Y, por otro lado, hay una línea de trabajo paralela con la Unión Europea (UE), donde admitió que hay ejemplos en los que la residencia, las condiciones de tiempo económicas y fiscales para adquirir la condición de residente o para poder adquirir un inmueble son "mucho más rigurosas y estrictas" que para el propio residente.

"Hay precedentes, hay informes jurídicos, hay voluntad política, ahora lo que toca es unidad y muchísimo trabajo para conseguirlo", concluyó.