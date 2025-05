Clavijo ve "frustrante" que se retrase la derivación de menores migrantes: "Todo lo que llega a Madrid se contamina"

El presidente canario critica las "triquiñuelas" del PP y lamenta que el interés de la dirección nacional "prevalece" sobre el archipiélago

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha tildado este martes de "frustrante" que se siga retrasando la derivación de los menores migrantes desde el archipiélago al resto de comunidades autónomas con un decreto ley aprobado y pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo y el Constitucional.

"Todo lo que llega a Madrid se contamina", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, lamentando que el trabajo de "unidad política" que se ha hecho en el archipiélago, ya que "ha costado muchísimo" sacar adelante el decreto ley, no dé aún sus frutos.

En esa línea ha dicho que en lugar de poner ese trabajo legislativo "al servicio de la infancia y los derechos del menor" después se utiliza como un "arma" para no hacerlo.

Igualmente ha dicho que es "frustrante" la "actitud" de las comunidades gobernadas por el PP que "lo que quieren es tirar abajo ese decreto ley" para generar un nuevo "retraso" en la aplicación.

Por ello, Clavijo ha anunciado que se va reunir con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, para aclarar la controversia jurídica en torno a la convocatoria de la comisión, y con los propios servicios jurídicos de Canarias para evaluar qué medidas se pueden tomar.

El presidente canario ha criticado las "excusas" sobre el tipo de convocatoria para no acometer el traslado de los menores pero ha dejado claro que su Gobierno no tira la toalla. "Canarias no se rinde nunca y vamos a seguir peleándonos", ha comentado.

Ha apuntado que "esto no puede seguir retrasándose 'sine die' porque en cuanto el mar vuelva a estar mejor" se incrementarán las llegadas y Canarias se mueve en un saldo de entre 5.600 y 5.800, por lo que el "horizonte temporal" que maneja su objetivo es que empiecen las derivaciones en junio, porque el cupo está superado, y los que ya están en la red canaria, a partir de agosto y septiembre.

DEFIENDE A MANUEL DOMÍNGUEZ

Clavijo ha vuelto a defender a su vicepresidente y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, porque "no solo ha apoyado en todo momento" el pacto migratorio canario sino también las medidas aprobadas en Consejo de Gobierno.

En ese sentido ha indicado que el "compromiso" del PP canario "está claro" si bien hay una dirección nacional que "prevalece", algo a lo que los canarios están "acostumbrados".

"Parece que el territorio continental y la Península prevalece siempre frente a los intereses de Canarias. Y esa es la lucha que siempre mantenemos", ha agregado.

El presidente ha manifestado su "perplejidad" por no entender cómo se puede "utilizar las triquiñuelas de las convocatorias ilegales para no cumplir los derechos de un menor que está solo".

"En qué momento se perdió el norte y se utiliza el ordenamiento jurídico para vulnerar los derechos de unos menores y de una comunidad autónoma", se ha preguntado.

Ha defendido la labor de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en la sectorial, dado que al final todo se redujo a un "debate jurídico, si estaba bien convocado, si no estaba bien convocado, si se podía tomar un acuerdo, si se podía votar, si no se podía votar".

En su opinión, "lo más triste" es que no se habló de los niños y de las niñas.