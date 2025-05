Franquis critica la "sumisión" de Clavijo con el PP por dejar "sola" a Canarias con los menores migrantes

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha denunciado este martes la "sumisión" y la "pasividad" del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante su socio de gobierno, el Partido Popular (PP), por "dejar de nuevo a Canarias sola ante la crisis humanitaria de los menores migrantes y no pedirle responsabilidades ni explicaciones".

Franquis ha rechazado las manifestaciones de Clavijo tras la Conferencia Sectorial de Infancia donde ha defendido a su socio de Gobierno y vicepresidente, Manuel Domínguez, y ha acusado al Gobierno de España de contaminar el proceso.

"Esto no lo contamina Madrid, sino su socio de Gobierno, el Partido Popular", ha apuntado.

El portavoz socialista ha denunciado también que el PP "eligió el camino de la deslealtad, la falta de sentido de Estado y el menosprecio a Canarias desde que Feijóo impuso a Clavijo la firma de su pacto migratorio, obligándolo a alinearse con las posturas más radicales del PP y la ultraderecha, dejando en evidencia su falta de autonomía política".

En este sentido, ha recordado que este pacto fue calificado por el propio Fernando Clavijo como un "paso de gigante en la solución del problema", y fue el PP quien bloqueó la reforma de la Ley de Extranjería, "perpetuando un modelo migratorio ineficaz y contrario a las necesidades reales de Canarias, donde el señor Domínguez, según el presidente de Canarias, se fajó".

Para Franquis, la falta de influencia de Fernando Clavijo al Partido Popular no es solo un gesto de debilidad política, sino una "irresponsabilidad institucional" que está "agravando, día a día, el aislamiento de Canarias ante una de las mayores crisis migratorias que hemos vivido".

El portavoz socialista ha recordado que, mientras los centros de acogida están saturados y los menores no acompañados viven en condiciones que no son las más adecuadas, el presidente del Gobierno de Canarias, "lejos de ejercer liderazgo, sigue sin pedir explicaciones a su socio de Gobierno ante el rechazo rotundo a la acogida solidaria entre comunidades autónomas".

"No estamos hablando de una cuestión partidista. Estamos hablando de derechos humanos, de infancia, de una comunidad autónoma que, por su posición geográfica, no puede ni debe afrontar sola esta realidad", ha añadido en una nota.

"SE ACABÓ EL TIEMPO Y LA PACIENCIA"

Para Franquis, Clavijo ha optado por "no incomodar" al PP, y ha advertido de las consecuencias que tiene su "inacción, que refuerza la falta de solidaridad territorial, debilita la voz de Canarias en el ámbito estatal y transmite una peligrosa normalización del abandono".

En este sentido, ha alertado de que Canarias "está al límite" y no puede seguir sola en la gestión de los menores no acompañados.

"Los recursos están al límite, los centros saturados, y los profesionales desbordados. Se acabó el tiempo y la paciencia. Es momento de exigir. De poner a los menores y a Canarias por encima del cálculo político. Porque lo que está en juego no es solo una cuestión de competencias, sino de valores. Canarias no aguanta más y Clavijo sigue sin ejercer su autoridad política para exigir responsabilidades al PP, su socio de Gobierno", ha señalado.

Por este motivo, ha exigido a Clavijo que deje de actuar "como un mero ejecutor de los dictados de su socio de gobierno y asuma su papel como jefe del Ejecutivo canario".

Por ello le ha pedido que "defienda con firmeza a Canarias, a sus instituciones y, sobre todo, a los más vulnerables, porque si no se planta hoy, mañana será demasiado tarde".

Para el portavoz socialista, "mientras otras comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazan de plano cualquier reparto de menores, Clavijo calla, no lidera, no intercede, no tiene influencia sobre su socio de Gobierno, y ese silencio tiene consecuencias".

En ese sentido, ha comentado que "esto no es una cuestión de partidos, sino de principios democráticos y de justicia territorial, no puede ser que la estabilidad del pacto de Gobierno pese más que la solidaridad y el bienestar de miles de niños y niñas migrantes que hoy están bajo tutela de Canarias".