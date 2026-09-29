Clavijo ve una "oportunidad" la presidencia de Irlanda de la UE para limitar la compra de vivienda a extranjeros

El secretario de Estado de Vivienda de Irlanda, John Cummis, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión de trabajo en Dublín - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que la presidencia de turno irlandesa de la UE abre una "ventana de oportunidad" para aprobar limitaciones a la compra de vivienda para extranjeros, una demanda compartida por ambos territorios.

Así lo ha manifestado el presidente canario tras la reunión mantenida este martes en Dublín con el secretario de Estado de Vivienda, Gobierno Local y Patrimonio, John Cummis, y en un contexto en el que la Comisión Europea prepara la Ley de Vivienda Asequible que quiere impulsar Irlanda.

"Los resultados de la reunión con el Gobierno de Dublín son muy alentadores", dijo tras subrayar que los próximos meses serán fundamentales y, en ese contexto, la presidencia irlandesa del Consejo de la UE puede jugar un papel clave a favor de los intereses de Canarias.

"Nos vamos esperanzados de que el trabajo que llevamos tiempo desarrollando para limitar la compra de vivienda por foráneos está empezando a obtener frutos", añadió.

El encuentro con el secretario de Estado ha tenido como objetivo poner en común las medidas que tanto Canarias como Irlanda han activado para afrontar el reto compartido de la vivienda.

Como islas, ambos territorios atlánticos se enfrentan a una oferta limitada que dificulta el acceso de los residentes a una vivienda, un desafío un prioritario que requiere respuestas adaptadas a cada realidad, recoge una nota del Ejecutivo canario.

En el caso del archipiélago, Clavijo ha trasladado a Cummis el paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno de Canarias durante esta legislatura para abordar este reto desde todos los ángulos, desde el legislativo con tres decretos que agilizan la construcción de casas y mejoran el acceso a la vivienda pública y desde el financiero, con el incremento de los recursos destinados a la puesta a disposición de los canarios y canarias de más vivienda pública.

PRESIÓN EXTRA EN EL MERCADO INMOBILIARIO

El jefe del Ejecutivo canario también ha explicado al alto cargo irlandés la presión extra que sufre el mercado inmobiliario en el archipiélago debido a que los extranjeros compran el 30% de las casas.

La mayoría, recordó, son utilizadas como segundas viviendas, por lo que defendió que Bruselas autorice que se limiten estas operaciones para proteger el derecho al acceso a una vivienda de los canarios y canarias.

Esta petición de Canarias se ajusta a lo previsto en la 'Recomendación sobre la asequibilidad y la oferta de vivienda en zonas tensionadas' aprobada por la Comisión Europea que entró en vigor el pasado 16 de septiembre.

La normativa permite que los territorios tensionados puedan adoptar medidas para proteger el acceso a la vivienda de la población residente, lo que abre la vía a limitar la compra por parte de foráneos en Canarias como ya se aplica en otros territorios de la UE.

Asimismo, Fernando Clavijo también ha informado al secretario de Estado irlandés sobre la estrategia puesta en marcha por Canarias para situar en el debate internacional los desafíos a los que se enfrentan los territorios insulares en materia de vivienda y desarrollo territorial.

Así, ha invitado a Irlanda a formar parte de la Red Interinsular de Vivienda que el Gobierno autonómico propuso crear a ONU-Habitat tras su participación en mayo en el XIII Foro Urbano Mundial de Bakú