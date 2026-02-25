Clavijo, sobre la visita de León XIV: "Es un respaldo definitivo al esfuerzo de Canarias ante el drama migratorio"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este miércoles que la visita del Papa León XIV a las islas el próximo verano es "un respaldo definitivo" al "esfuerzo" que ha hecho Canarias ante el drama migratorio.

"Estamos tremendamente agradecidos a Su Santidad, y a esa sensibilidad que también mostró el anterior Pontífice con el drama migratorio, sobre todo hacia a la atención que desde Canarias, con todos los valores cristianos pero también humanitarios, se le está dando a aquellos que huyen del hambre y de la muerte", ha señalado el presidente del Ejecutivo regional en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación.

De esta manera, Clavijo ha mostrado su satisfacción por que "ya se cuente con fecha" para que los equipos de coordinación, bajo la dirección de la Diócesis de Canarias, avancen en todo el trabajo que conllevará la visita de León XIV, "una visita lo más especial que nunca, porque jamás en la historia un Papa ha visitado las islas".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional ha considerado que esta visita supondrá "un respaldo definitivo" al esfuerzo que ha realizado Canarias ante el drama migratorio, así como también ayudará a visibilizar un problema que "desde luego, requiere mucha más implicación y más altura d miras tanto de la Unión Europea como de España".