Comienzan las evacuaciones de vecinos en Garachico (Tenerife) por el simulacro de erupción volcánica de este viernes

Comienzan las evacuaciones de vecinos de Garachico (Tenerife) en el simulacro de erupción volcánica de este viernes - EUROPA PRESS

De forma simulada, la isla subirá a rojo en el nivel de emergencia de la isla, a partir de las 10.00 horas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Laa isla de Tenerife ha dado comienzo, desde las 9.00 horas, las evacuaciones de vecinos previstas en el simulacro de erupción volcánica en Garachico, una iniciativa enmarcada en el programa europeo EU-Modex de protección ante las emergencias. Este ejercicio implicará, en la jornada de este viernes, a más de 1000 efectivos de seguridad y emergencias, entre ellos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, Policía Local, agentes forestales y Cruz Roja.

La jornada simulada ha comenzado a través de una rueda de prensa que advertía del la posibilidad de una "erupción volcánica en cuestión de horas". Asimismo, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha informado a la población de la afección directa a los municipios más próximos: Garachico, El Tanque y Santiago del Teide. Se trata de la primera prueba que pondrá en análisis el sistema de emergencias.

El simulacro busca poner a prueba los distintos protocolos de actuación frente a una emergencia volcánica, incluyendo evacuación, confinamiento, gestión de recursos, coordinación institucional, y comunicación con la ciudadanía, involucrando instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y la población de los municipios afectados, según informó esta semana el Cabildo.

En este marco, Dávila ha avanzado la adopción de medidas preventivas en la zona desde la jornada de este jueves, concretando la evacuación preventiva de personas vulnerables de los municipios con mayor afección. A continuación, ha tenido lugar el primer aviso del sistema de alertas en emergencia Es-Alert, que ha dado inicio, sobre las 9.00 horas, a la evacuación simulada de vecinos en la zona de Muelle Viejo, en el municipio de Garachico. Más tarde, sobre las 9:20 horas, sonaba una alerta informativa para el resto de la isla.

Las intervenciones se desarrollan tras reunión simulada, mantenida este viernes, por el comité científico y el PEVOLCA, en relación a la situación de emergencia. Asimismo, este supuesto "riesgo volcánico" pondría a la isla en situación de alerta máxima, elevando a nivel rojo a las 10.00 horas el semáforo de riesgo volcánico en la isla, el máximo previsto en la simulación. A las 12.00 horas, está previsto que la población de El Tanque quede preventivamente confinada.

Además de las evacuaciones y confinamientos, se realizarán ejercicios que pretenderán ensayar supuestos incidentes en este marco de emergencia. En concreto, se desarrollará 'Coordinación y Gestión en el Puesto de Mando Avanzado (PMA)', 'Ejercicio de salvaguarda del Convento de San Francisco', 'Fuga de Amoniaco en cámara frigorífica', 'Búsqueda de desaparecido en un barranco, Evacuación de afectada con movilidad reducida', 'Búsqueda y reconocimiento', 'Gases volcánicos', 'Servicios básicos esenciales', 'Evacuación del centro de mayores', 'Evacuación de animales', 'Punto de atención del voluntariado', 'Evacuación de personas no residentes' y 'Coordinación de Drones'.

En la rueda de prensa también han intervenido otras autoridades y expertos en la materia, entre ellos el director regional del Instituto Geográfico Nacional, Ithaiza Domínguez, que ha informado de la monitorización simulada emprendida durante el ensayo, indicando un ascenso de los índices de sismicidad y la probabilidad "alta" de una erupción volcánica "a corto plazo" en el marco de esta prueba.

SEGUIMIENTO Y OTROS DETALLES

El desarrollo completo del simulacro podrá seguirse en directo desde las 08:00 hasta las 14:00 horas, a través de los siguientes canales: - Streaming en YouTube: https://www.youtube.com/live/VcREYC- A3d0 - Canal oficial del Cabildo de Tenerife en YouTube: https://www.youtube.com/@CabildoTenerifeOficial

Los vecinos de Garachico también lo pondrán seguir en directo el simulacro en las pantallas gigantes habilitadas en la Plaza de los Amantes, donde se podrán seguir los distintos ejercicios del simulacro en tiempo real.

En el marco de este simulacro, el Cabildo tinerfeño activó este miércoles el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife, declarando la situación simulada de prealerta, desde las 13.00 horas, en Garachico, Icod de los Vinos, El Tanque, Los Silos, Buenavista del Norte, Guía de Isora y Santiago del Teide. Esta situación ha evolucionado hasta alcanzar este viernes una situación de alerta máxima simulada en la isla ante la emergencia recreada.