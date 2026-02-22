Una comisión de la Santa Sede viajará en marzo a Canarias para trazar la "posible" visita de León XIV a las islas

February 15, 2026, CittA Del Vaticano: Papa Leone XIV celebra l'Angelus in Piazza San Pietro, CittA del Vaticano, 15 febbraio 2026 ANSA / Vatican Media - Vatican Media / Zuma Press / ContactoPhoto

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Canarias ha recibido este fin de semana a los coordinadores nombrados por la Conferencia Episcopal Española con motivo de los preparativos por la "posible" visita del Papa León XIV a España. Se trata de una de las primeras tomas de contacto para definir un viaje que tendría a Canarias entre sus destinos.

Mientras tanto, será en marzo cuando una comisión de la Santa Sede viaje a Canarias para elaborar una hoja de ruta preliminar de la visita, según ha precisado la Diócesis de Canarias en una nota de prensa.

Por el momento, los coordinadores de la Conferencia Episcopal Española, Yago de la Cierva y Fernando Jiménez Barriocanal, han mantenido un encuentro de trabajo con Mons. José Mazuelos, Mons. Cristóbal Déniz y los miembros de la comisión diocesana constituida para este fin.

Durante la reunión se han abordado distintos aspectos relacionados con la eventual visita, entre ellos cuestiones logísticas, financiación, traslados, propuestas de actos y posibles localizaciones, así como la planificación comunicativa y organizativa necesaria ante un acontecimiento de esta magnitud.

Asimismo, en el mes de marzo está prevista la visita de una comisión de la Santa Sede, que tendrá como objetivo conocer la realidad de la diócesis y contribuir a la elaboración de una hoja de ruta preliminar.

PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

Dicha propuesta será posteriormente estudiada en el Vaticano para su eventual aprobación. En estos momentos, la diócesis continúa trabajando "con prudencia y responsabilidad" en los preparativos necesarios ante la posibilidad de esta visita. "No existe por ahora un plan de viaje confirmado ni un programa oficial de actos".

Mons. José Mazuelos ha manifestado su "satisfacción" por este encuentro preparatorio y su esperanza en que próximamente pueda confirmarse la visita del Santo Padre. Para la Diócesis, el hecho de que León XIV haya expresado su deseo de venir a Canarias es un motivo de "profunda gratitud y esperanza".

"Somos conscientes del deseo de todo el pueblo canario de acoger al Papa. Por ello, invitamos a todos a colaborar con espíritu de unidad y responsabilidad ante esta posible visita, manteniéndonos atentos exclusivamente a la información oficial que se comunique a través de los canales de la diócesis de Canarias".