Las comparsas Baracoa y Kisamba ganan el Carnaval 'Las Vegas' de Las Palmas de Gran Canaria

Premios de las comparsas ganadoras en el Carnval de 'Las Vegas' de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las comparsas Baracoa y Kisamba han ganado el Carnaval 'Las Vegas' de Las Palmas de Gran Canaria por su puesta en escena y la coroegrafía, así como por su interpretación, respectivamente.

El concurso también premió a las comparsas Yoruba y Guaracheros con el tercer premio en interpretación y vestuario, respectivamente, ya que el certamen fue "reñido" entre las siete comparsas participantes sobre el escenario de Santa Catalina, según ha informado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en nota de prensa.

El concurso estuvo presentado por David Perdomo y Ana Trabadelo en una emisión que fue retransmitida en directo a través de Televisión Canaria y que sumó las actuaciones de Ledes Díaz y Grupo Arena mientras deliberaba el jurado.