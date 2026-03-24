La compraventa de viviendas en Canarias baja un 21,9% en enero, hasta las 2.121 operaciones

Archivo - Compraventa de vivienda - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Canarias ha descendido un 21,9% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5% a nivel nacional), hasta un total de 2.121 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 4,4% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en enero en Canarias, 2.075 se realizaron sobre viviendas libres y 46 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 554 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 1.567 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En enero se realizaron un total de 3.573 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.121 compraventas, 492 fueron herencias, 93 donaciones y dos permutas.

En total, durante enero se transmitieron en Canarias 5.813 fincas urbanas a través de 3.464 compraventas, 783 herencias, 159 donaciones, 5 permutas y 1.402 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 786 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 242 herencias, 300 compraventas, 92 donaciones, cuatro permutas y 148 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en enero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 20,55%, seguida de La Rioja, un 11,75% más, y País Vasco (+9,15%). En el lado contrario del ranking se sitúan Canarias, Madrid y Asturias con caídas del 21,94%, 19,65% y del 14,72%, respectivamente

DATOS NACIONALES

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...