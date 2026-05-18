La compraventa de viviendas en Canarias cae un 8,9% hasta 2.060 operaciones, tras empeorar su evolución en marzo

Proyecto de edificación - CASA 47

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Canarias empeora en marzo y desciende un 8,9% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 2,2% a nivel nacional), hasta un total de 2.060 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, si la comparativa se realiza con el mes anterior, la compraventa de viviendas en Canarias ha aumentado un 4,9% en el dato intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en Canarias en marzo, 2.016 se realizaron sobre viviendas libres y 44 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 573 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 1.487 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En marzo se realizaron un total de 3.337 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.060 compraventas, 549 fueron herencias, 94 donaciones y seis permutas.

En total, durante marzo se transmitieron en Canarias 5.842 fincas urbanas a través de 3.505 compraventas, 911 herencias, 172 donaciones, 11 permutas y 1.243 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 845 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 260 herencias, 331 compraventas, 64 donaciones, cero permutas y 190 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla-La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en marzo la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 11,5% seguida de Navarra, un 8,21% más, y La Rioja (+5,23%). En el lado contrario del ranking se sitúan Cantabria, País Vasco y Canarias con caídas del 15,39%, 11,58% y del 8,93%, respectivamente

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...