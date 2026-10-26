La compraventa de viviendas en Canarias continúa aumentando en agosto hasta un 2,1% y suma 3 meses de ascensos

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Canarias ha aumentado un 2,1% en agosto respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,38% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.727 operaciones y encadena tres meses de crecimiento, según los datos de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Canarias, 1.679 se realizaron sobre viviendas libres y 48 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 532 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 1.195 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 2.760 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.727 compraventas, 485 fueron herencias, 102 donaciones y 13 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Canarias 4.644 fincas urbanas a través de 2.966 compraventas, 766 herencias, 150 donaciones, 22 permutas y 740 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 692 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 202 herencias, 266 compraventas, 57 donaciones, cuatro permutas y 163 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Extremadura es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 32,11% seguida de Cantabria, un 21,71% más, y Murcia (+12,59%). En el lado contrario del ranking se sitúan La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León con caídas del 18,95%, 9,42% y del 7,11%, respectivamente.

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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