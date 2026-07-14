La compraventa de viviendas en Canarias empeora en mayo y cae un 2% en su evolución interanual

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Canarias empeora en mayo y desciende un 2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 7,29% a nivel nacional), hasta un total de 2.060 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 5% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en mayo en Canarias, 1.999 se realizaron sobre viviendas libres y 61 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 568 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 1.492 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En mayo se realizaron un total de 3.281 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.060 compraventas, 527 fueron herencias, 106 donaciones y 22 permutas.

En total, durante mayo se transmitieron en Canarias 5.642 fincas urbanas a través de 3.486 compraventas, 820 herencias, 191 donaciones, 47 permutas y 1.098 operaciones de otro tipo.

Igualmente se realizaron 784 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 220 herencias, 308 compraventas, 61 donaciones, una permutas y 194 operaciones de otro tipo.

Por comunidades la compraventa de viviendas subió un 2,64% en Extremadura y un 2,17% en Andalucía mientras que descendió en el resto de comunidades, con Cantabria (-28,63%), Murcia (-19,09%) y Baleares (-16,78%), a la cabeza del retroceso.

DATOS NACIONALES

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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