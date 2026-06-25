La comunidad venezolana en Canarias, en vilo por los terremotos: "Estamos en una calma tensa"

CARACAS, June 25, 2026 -- Rescuers work at the ruins of a building in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. At least 32 people were killed and more than 700 injured after two powerful earthquakes jolted Venezuela late Wednesday, the country's acting Preside - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad venezolana afincada en Canarias sigue con preocupación la evolución de Venezuela tras los dos terremotos sufridos, especialmente en el estado costero de La Guaira, el más afectado por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5.

"Estamos en una calma tensa", resume para Europa Press el presidente de la Unión Canario-Venezolana, Leonardo Rodríguez, quien ha comentado que están "a la espera" de tener un balance, especialmente en esa zona del país dado que las comunicaciones son muy complicadas.

Ha indicado que "afortunadamente", la comunidad vinculada a su asociación en el país "no tienen daños personales ni daños en sus hogares ni en las delegaciones" y en Caracas, la capital, hay cierta "tranquilidad".

Ha comentado que se enteró de los terremotos por la noche a través de un mensaje de 'whatsapp'. "Me activé y estuve casi toda la noche despierto, pendiente", ha agregado.

Ahora se trata de empezar a organizar posibles envíos de ayuda una vez se vaya conociendo el balance oficial de daños y qué necesidades hay sobre el terreno.

Leonardo cree que uno de los mayores "problemas" que puede haber ahora es el estado de las infraestructuras porque hay muchos edificios dañados o que incluso han colapsado debido al "bajo mantenimiento" realizado en las últimas décadas por el "deterioro" económico del país.

"Muchas casas se han caído", ha comentado, debido a los malos materiales de construcción o la falta de rehabilitación y reposición de elementos deteriorados.

Según el último balance, al menos 32 personas han muerto --ninguna española hasta el momento aunque una mujer de País Vasco está desaparecida-- y más de 700 han resultado heridas.